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Награда отличникам: школьникам Абхазии вручили золотые и серебряные медали

Награда отличникам: школьникам Абхазии вручили золотые и серебряные медали

Награждение выпускников, окончивших школы с золотой и серебряной медалью состоялось в Абхазской государственной филармонии 30 июня. 30.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-30T19:58+0300

2023-06-30T19:58+0300

2023-06-30T19:58+0300

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В 2023 году 153 школы Абхазии окончили 1777 выпускников, среди них было четверо претендентов на золотую медаль.На сцену Абхазской госфилармонии для награждения пригласили четырех медалисток – Николь Какалия из Сухума, Арину Мелитян из поселка Бзыбь, Елизавету Чакмач-оглы и Валерию Кещян из Гагры.В этом году по инициативе Министерства просвещения были награждены золотые и серебряные медалисты 1996-1999 годов, которым после окончания школы не вручали медали в торжественной обстановке.

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