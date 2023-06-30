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Награда отличникам: школьникам Абхазии вручили золотые и серебряные медали
Награда отличникам: школьникам Абхазии вручили золотые и серебряные медали
Награждение выпускников, окончивших школы с золотой и серебряной медалью состоялось в Абхазской государственной филармонии 30 июня. 30.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-30T19:58+0300
2023-06-30T19:58+0300
2023-06-30T19:58+0300
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В 2023 году 153 школы Абхазии окончили 1777 выпускников, среди них было четверо претендентов на золотую медаль.На сцену Абхазской госфилармонии для награждения пригласили четырех медалисток – Николь Какалия из Сухума, Арину Мелитян из поселка Бзыбь, Елизавету Чакмач-оглы и Валерию Кещян из Гагры.В этом году по инициативе Министерства просвещения были награждены золотые и серебряные медалисты 1996-1999 годов, которым после окончания школы не вручали медали в торжественной обстановке.
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мультимедиа, видео, абхазия, видео
мультимедиа, видео, абхазия, видео
Награда отличникам: школьникам Абхазии вручили золотые и серебряные медали
Награждение выпускников, окончивших школы с золотой и серебряной медалью состоялось в Абхазской государственной филармонии 30 июня.
В 2023 году 153 школы Абхазии окончили 1777 выпускников, среди них было четверо претендентов на золотую медаль.
На сцену Абхазской госфилармонии для награждения пригласили четырех медалисток – Николь Какалия из Сухума, Арину Мелитян из поселка Бзыбь, Елизавету Чакмач-оглы и Валерию Кещян из Гагры.
В этом году по инициативе Министерства просвещения были награждены золотые и серебряные медалисты 1996-1999 годов, которым после окончания школы не вручали медали в торжественной обстановке.