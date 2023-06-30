https://sputnik-abkhazia.ru/20230630/rabotu-gossluzhb-na-granitse-s-rossiey-obsudili-v-kabmine-abkhazii-1046657400.html
Работу госслужб на границе с Россией обсудили в Кабмине Абхазии
Работу госслужб на границе с Россией обсудили в Кабмине Абхазии
На совещании присутствовали вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, глава МВД Роберт Киут, председатель ГТК Отар Хеция, начальник погранотряда СГБ... 30.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-30T19:36+0300
2023-06-30T19:36+0300
2023-06-30T19:36+0300
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СУХУМ, 30 июн - Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провел совещание по вопросу организации работы госслужб на КПП "Псоу" и частных организаций на приграничной территории. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.Анкваб отметил, что у граждан республики, как и у туристов, приезжающих в Абхазии, существуют нарекания к работе служб на границе.В связи с этим, он поручил МВД и Министерству экономики совместно с другими органами власти и управления разработать комплекс мер по обеспечению правопорядка на КПП "Псоу", соблюдению правил лицензирования услуг, предоставляемых на приграничной территории.Кроме того, необходимо утвердить схему движения автомобилей через границу, обеспечить функционирование автовокзала "Псоу" и заняться благоустройством прилегающей территории.
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абхазия, новости
Работу госслужб на границе с Россией обсудили в Кабмине Абхазии
На совещании присутствовали вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, глава МВД Роберт Киут, председатель ГТК Отар Хеция, начальник погранотряда СГБ Рустам Латипов.
СУХУМ, 30 июн - Sputnik.
Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провел совещание по вопросу организации работы госслужб на КПП "Псоу" и частных организаций на приграничной территории. Об этом сообщает
пресс-служба Кабмина.
Анкваб отметил, что у граждан республики, как и у туристов, приезжающих в Абхазии, существуют нарекания к работе служб на границе.
В связи с этим, он поручил МВД и Министерству экономики совместно с другими органами власти и управления разработать комплекс мер по обеспечению правопорядка на КПП "Псоу", соблюдению правил лицензирования услуг, предоставляемых на приграничной территории.
Кроме того, необходимо утвердить схему движения автомобилей через границу, обеспечить функционирование автовокзала "Псоу" и заняться благоустройством прилегающей территории.