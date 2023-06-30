https://sputnik-abkhazia.ru/20230630/rabotu-gossluzhb-na-granitse-s-rossiey-obsudili-v-kabmine-abkhazii-1046657400.html

Работу госслужб на границе с Россией обсудили в Кабмине Абхазии

Работу госслужб на границе с Россией обсудили в Кабмине Абхазии

На совещании присутствовали вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, глава МВД Роберт Киут, председатель ГТК Отар Хеция, начальник погранотряда СГБ... 30.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-30T19:36+0300

2023-06-30T19:36+0300

2023-06-30T19:36+0300

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СУХУМ, 30 июн - Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провел совещание по вопросу организации работы госслужб на КПП "Псоу" и частных организаций на приграничной территории. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.Анкваб отметил, что у граждан республики, как и у туристов, приезжающих в Абхазии, существуют нарекания к работе служб на границе.В связи с этим, он поручил МВД и Министерству экономики совместно с другими органами власти и управления разработать комплекс мер по обеспечению правопорядка на КПП "Псоу", соблюдению правил лицензирования услуг, предоставляемых на приграничной территории.Кроме того, необходимо утвердить схему движения автомобилей через границу, обеспечить функционирование автовокзала "Псоу" и заняться благоустройством прилегающей территории.

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