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Работу госслужб на границе с Россией обсудили в Кабмине Абхазии
Работу госслужб на границе с Россией обсудили в Кабмине Абхазии
На совещании присутствовали вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, глава МВД Роберт Киут, председатель ГТК Отар Хеция, начальник погранотряда СГБ... 30.06.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 30 июн - Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провел совещание по вопросу организации работы госслужб на КПП "Псоу" и частных организаций на приграничной территории. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.Анкваб отметил, что у граждан республики, как и у туристов, приезжающих в Абхазии, существуют нарекания к работе служб на границе.В связи с этим, он поручил МВД и Министерству экономики совместно с другими органами власти и управления разработать комплекс мер по обеспечению правопорядка на КПП "Псоу", соблюдению правил лицензирования услуг, предоставляемых на приграничной территории.Кроме того, необходимо утвердить схему движения автомобилей через границу, обеспечить функционирование автовокзала "Псоу" и заняться благоустройством прилегающей территории.
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Работу госслужб на границе с Россией обсудили в Кабмине Абхазии

19:36 30.06.2023
© Foto / Кабинет Министров РАПремьер-министр Александр Анкваб провел совещание по вопросам организации на КПП "Псоу"
Премьер-министр Александр Анкваб провел совещание по вопросам организации на КПП Псоу - Sputnik Абхазия, 1920, 30.06.2023
© Foto / Кабинет Министров РА
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На совещании присутствовали вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, глава МВД Роберт Киут, председатель ГТК Отар Хеция, начальник погранотряда СГБ Рустам Латипов.
СУХУМ, 30 июн - Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провел совещание по вопросу организации работы госслужб на КПП "Псоу" и частных организаций на приграничной территории. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
Анкваб отметил, что у граждан республики, как и у туристов, приезжающих в Абхазии, существуют нарекания к работе служб на границе.
В связи с этим, он поручил МВД и Министерству экономики совместно с другими органами власти и управления разработать комплекс мер по обеспечению правопорядка на КПП "Псоу", соблюдению правил лицензирования услуг, предоставляемых на приграничной территории.
Кроме того, необходимо утвердить схему движения автомобилей через границу, обеспечить функционирование автовокзала "Псоу" и заняться благоустройством прилегающей территории.
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