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С корабля на бал: пассажиры "Князя Владимира" прогулялись по Абхазии
С корабля на бал: пассажиры "Князя Владимира" прогулялись по Абхазии
Туристы первого коммерческого рейса круизного лайнера "Князь Владимир", который прибыл в Сухум 30 июня, посетили достопримечательности столицы и Нового Афона. 30.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-30T20:57+0300
2023-06-30T20:57+0300
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На корабле в Сухум приплыли 82 туриста и 96 членов экипажа. В первый день для них была организована экскурсия в Новый Афон, где они посетили мужской монастырь, пещеру и гидроэлектростанцию на Псырцхе. В абхазской столице туристы прогулялись по набережной, побывали на станции "Гума" и смотровой площадке фуникулера. Многие из гостей побывали в Абхазии впервые и поделились со Sputnik своими впечатлениями.
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абхазия, отдых в абхазии, мультимедиа, видео, видео
абхазия, отдых в абхазии, мультимедиа, видео, видео
С корабля на бал: пассажиры "Князя Владимира" прогулялись по Абхазии
Туристы первого коммерческого рейса круизного лайнера "Князь Владимир", который прибыл в Сухум 30 июня, посетили достопримечательности столицы и Нового Афона.
На корабле в Сухум приплыли 82 туриста и 96 членов экипажа. В первый день для них была организована экскурсия в Новый Афон, где они посетили мужской монастырь, пещеру и гидроэлектростанцию на Псырцхе.
В абхазской столице туристы прогулялись по набережной, побывали на станции "Гума" и смотровой площадке фуникулера.
Многие из гостей побывали в Абхазии впервые и поделились со Sputnik своими впечатлениями.