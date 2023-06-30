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С корабля на бал: пассажиры "Князя Владимира" прогулялись по Абхазии

С корабля на бал: пассажиры "Князя Владимира" прогулялись по Абхазии

Туристы первого коммерческого рейса круизного лайнера "Князь Владимир", который прибыл в Сухум 30 июня, посетили достопримечательности столицы и Нового Афона. 30.06.2023, Sputnik Абхазия

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На корабле в Сухум приплыли 82 туриста и 96 членов экипажа. В первый день для них была организована экскурсия в Новый Афон, где они посетили мужской монастырь, пещеру и гидроэлектростанцию на Псырцхе. В абхазской столице туристы прогулялись по набережной, побывали на станции "Гума" и смотровой площадке фуникулера. Многие из гостей побывали в Абхазии впервые и поделились со Sputnik своими впечатлениями.

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