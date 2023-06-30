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Такие обстоятельства: Делба о повышении зарплат бюджетникам в Абхазии
Такие обстоятельства: Делба о повышении зарплат бюджетникам в Абхазии
Среднюю зарплату абхазских бюджетников повысят. Решение касается сотрудников госучреждений в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и... 30.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-30T17:52+0300
2023-06-30T17:52+0300
2023-06-30T17:53+0300
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Такие обстоятельства: Делба о повышении зарплат бюджетникам в Абхазии
Такие обстоятельства: Делба о повышении зарплат бюджетникам в Абхазии
Среднюю зарплату абхазских бюджетников повысят. Решение касается сотрудников госучреждений в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания. На сколько увеличатся зарплаты и как быть с бюджетниками, кого не коснулось повышение, в интервью радио Sputnik рассказал вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.Подробности слушайте в подкасте.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, министерство финансов абхазии, зарплаты, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, министерство финансов абхазии, зарплаты, аудио
Среднюю зарплату абхазских бюджетников повысят. Решение касается сотрудников госучреждений в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания. На сколько увеличатся зарплаты и как быть с бюджетниками, кого не коснулось повышение, в интервью радио Sputnik рассказал вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.
Подробности слушайте в подкасте
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