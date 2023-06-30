https://sputnik-abkhazia.ru/20230630/takie-obstoyatelstva-delba-o-povyshenii-zarplat-byudzhetnikam-v-abkhazii--1046648756.html

Такие обстоятельства: Делба о повышении зарплат бюджетникам в Абхазии

Такие обстоятельства: Делба о повышении зарплат бюджетникам в Абхазии

Среднюю зарплату абхазских бюджетников повысят. Решение касается сотрудников госучреждений в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и... 30.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-30T17:52+0300

2023-06-30T17:52+0300

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Такие обстоятельства: Делба о повышении зарплат бюджетникам в Абхазии Такие обстоятельства: Делба о повышении зарплат бюджетникам в Абхазии

Среднюю зарплату абхазских бюджетников повысят. Решение касается сотрудников госучреждений в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания. На сколько увеличатся зарплаты и как быть с бюджетниками, кого не коснулось повышение, в интервью радио Sputnik рассказал вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.Подробности слушайте в подкасте.

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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, министерство финансов абхазии, зарплаты, аудио