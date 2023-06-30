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Туристы из России прибыли в Абхазию на круизном лайнере "Князь Владимир"

Туристы из России прибыли в Абхазию на круизном лайнере "Князь Владимир"

Круизный лайнер "Князь Владимир" совершил первый коммерческий рейс в Сухум 30 июня. На борту лайнера 82 туриста и 96 членов экипажа. 30.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-30T14:08+0300

2023-06-30T14:08+0300

2023-06-30T14:08+0300

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Лайнер с туристами в морпорту встретил президент Абхазии Аслан Бжания, глава ГТК Отар Хеция, его заместитель Алиас Лабахуа и временно исполняющий обязанности председателя Службы госбезопасности Темур Ахиба. Главе государства провели экскурсию по лайнеру. Генеральный директор "Черноморских круизов" Александр Ткаченко отметил, что все организационные вопросы перед прибытием лайнера с абхазской стороной были урегулированы, а сотрудники абхазской таможни относятся к пассажирам очень лояльно. Первый тестовый рейс судна был выполнен 23 июня, помимо членов экипажа, на корабле были представители туркомпаний, которые изучали экскурсионные маршруты. Судно проведет в бухте Сухума почти три дня и отчалит вечером в воскресенье. В этом году рейсы будут осуществляться по маршруту Сочи-Сухум-Сочи. Круиз будет длиться пять дней, три из которых лайнер будет стоять в абхазском порту. За сезон – с 29 июня по 11 сентября – состоится 10 круизов.

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