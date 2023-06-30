https://sputnik-abkhazia.ru/20230630/vypusknikam-abkhazskikh-shkol-vruchili-zolotye-i-serebryanye-medali-1046654101.html

Выпускникам абхазских школ вручили золотые и серебряные медали

Выпускникам абхазских школ вручили золотые и серебряные медали

В 2023 году 153 школы Абхазии окончили 1777 выпускников, среди них было четверо претендентов на золотую медаль. 30.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-30T17:38+0300

2023-06-30T17:38+0300

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СУХУМ, 30 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Награждение выпускников, окончивших школы с золотой и серебряной медалью состоялось в Абхазской государственной филармонии 30 июня.С окончанием школы выпускников 2023 года поздравила первый заместитель министра просвещения Абхазии Ада Кварчелия.В 2023 году с золотой медалью школы Абхазии окончили четыре выпускницы – Николь Какалия из первой сухумской школы имени Баграта Шинкуба, Арина Мелитян из второй бзыбской школы имени Инал-ипа, Елизавета Чакмач-оглы и Валерия Кещян из четвертой гагрской школы имени Юрия Гагарина.Елизавета Чакмач-оглы призналась, что целенаправленно шла к золотой медали с первого класса и считает себя достойной награды. Девушка уже поступила в один из московских вузов и планирует стать маркетологом."Я хочу пожелать всем моим ровесникам, всем тем, кто еще учится, добиваться своей цели и идти вперед", – добавила она.В этом году по инициативе Министерства просвещения были награждены золотые и серебряные медалисты 1996-1999 годов, которым после окончания школы медали не вручались. Среди них были Астанда Инапшба и Борис Барциц, которые окончили школу с золотой медалью в 1998 году."Хотелось бы поблагодарить Министерство просвещения за то, что нас вспомнили спустя столько лет. Нам очень приятно, мы сначала даже решили, что это была шутка. Нас вернули в те юные годы, и мы пережили те же эмоции", – сказала Астанда. После школы девушка получила профессию экономиста. В прошлом году ее дочери также окончили школу с золотыми медалями и получают образование в Московском государственном университете.Генеральный директор компании "А-Мобайл" Борис Барциц вспомнил, как в 1998 году на последнем звонке ему была предоставлена честь поднимать флаг на набережной Сухума."Мы верили, мы любили, были полны сил и энергии. Сегодня мы пришли семьями, с женами, детьми, это очень хороший пример для подрастающего поколения. Поздравляем всех наших выпускников, медалистов республики, желаем им успехов, удачи, всего самого хорошего", – сказал он.После церемонии вручения медалей в Госфилармонии состоялся праздничный концерт.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230525/vypuskniki-o-poslednem-zvonke-rydalo-polklassa--1045983071.html

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