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За бортом - Абхазия: пассажиры "Князя Владимира" поделились впечатлениями о республике

За бортом - Абхазия: пассажиры "Князя Владимира" поделились впечатлениями о республике

Круизный лайнер "Князь Владимир" совершил первый рейс в Абхазию с туристами на борту и пришвартовался в сухумской бухте в пятницу, 30 июня. 30.06.2023, Sputnik Абхазия

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Тестовый рейс лайнер выполнил неделю назад - 23 июня. Тогда на нем приплыли представители экскурсионных компаний, которые изучали маршруты для путешественников.Спустя неделю на судне в Абхазию прибыли "настоящие" пассажиры, которым показали достопримечательности Сухума и Нового Афона.SputnikПрезидент на бортуНа борту лайнера было 82 туриста и 96 членов экипажа. Корабль с туристами в морпорту встретили президент Абхазии Аслан Бжания, глава ГТК Отар Хеция, его заместитель Алиас Лабахуа и временно исполняющий обязанности председателя Службы госбезопасности Темур Ахиба.Для главы государства была организована экскурсия по лайнеру, он пообщался с его пассажирами и сотрудниками. Гендиректор "Черноморских круизов" Александр Ткаченко рассказал президенту, что все организационные вопросы перед прибытием лайнера с абхазской стороной были урегулированы, а сотрудники таможни относятся к пассажирам очень лояльно."Это наша политика, это политика руководителей, приоритет номер один. Мы же служим нашим гражданам, а не наоборот. Здесь наши граждане отдыхают, им нельзя портить настроение во время отдыха",- отметил Аслан Бжания.Президент подчеркнул, что к туристам не должно быть никаких "излишних требований", относиться к ним необходимо "вежливо, культурно и предельно корректно".Знакомство с АбхазиейПосле небольшого отдыха для гостей республики была организована экскурсия. Компания "Апсуа-Тур" познакомила группу с достопримечательностями Нового Афона и Сухума. Пассажиры лайнера посетили монастырь, пещеру, водопад, прогулялись по столичной набережной и поднялись на смотровую Сухумской горы.Супруги Елена и Олег приехали в Абхазию из Краснодарского края. В республике они впервые, да и на само путешествие по морю решились в первый раз. "Очень здорово, что появилось такое направление, что мы можем приехать из России в вашу гостеприимную страну в таких комфортных условиях", - сказала Елена.Олег отметил, что семья планирует приехать в Абхазию еще раз. Только придется выделить на отдых побольше времени, чтобы спокойно полюбоваться удивительными пейзажами.На борту "Князя Владимира" оказались и профессиональные моряки. Они совместили приятное с полезным - провели на корабле рабочую встречу, а заодно и познакомились с Абхазией."Очень все понравилось, но главное - люди. В Абхазии очень гостеприимный народ. Думаю, в следующий раз приеду уже с семьей отдыхать неофициально", - поделился с корреспондентом Sputnik Олег из Темрюка. По его словам, рейс был очень хорошо организован, путешествие было комфортным."Князь Владимир" проведет отчалит вечером в воскресенье. В этом году рейсы будут осуществляться по маршруту Сочи-Сухум-Сочи. Круиз будет длиться пять дней, три из которых лайнер будет стоять в абхазском порту. За сезон – с 29 июня по 11 сентября – состоится 10 круизов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230628/turbaza-kokoskir-o-kruiznom-turizme-v-abkhazii--1046579099.html

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