https://sputnik-abkhazia.ru/20230701/ardzinba-mid-abkhazii-vedet-rabotu-po-aktivizatsii-vzaimodeystviya-s-diasporoy-v-turtsii-1046662956.html

Ардзинба: МИД Абхазии ведет работу по активизации взаимодействия с диаспорой в Турции

Ардзинба: МИД Абхазии ведет работу по активизации взаимодействия с диаспорой в Турции

Министр иностранных дел Абхазии находится с рабочей поездкой в Турции. 01.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-01T17:45+0300

2023-07-01T17:45+0300

2023-07-01T18:29+0300

турция

в абхазии

мид абхазии

инал ардзинба

политика

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СУХУМ, 1 июл - Sputnik. Министерство иностранных дел Абхазии ведет работу по активизации взаимодействия с соотечественниками в Турции, заявил в интервью турецкому телевидению глава МИД Инал Ардзинба. Министр посетил концерт фольклорного ансамбля "Ридаде" в Стамбуле, организованный Абхазским культурным центром.Он поблагодарил руководство Абхазского культурного центра и абхазской диаспоры в Турции за активную работу в области сохранения и популяризации абхазской культуры в Турции.

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турция, мид абхазии, инал ардзинба, политика