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Ардзинба: МИД Абхазии ведет работу по активизации взаимодействия с диаспорой в Турции
Ардзинба: МИД Абхазии ведет работу по активизации взаимодействия с диаспорой в Турции
Министр иностранных дел Абхазии находится с рабочей поездкой в Турции. 01.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-01T17:45+0300
2023-07-01T17:45+0300
2023-07-01T18:29+0300
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мид абхазии
инал ардзинба
политика
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СУХУМ, 1 июл - Sputnik. Министерство иностранных дел Абхазии ведет работу по активизации взаимодействия с соотечественниками в Турции, заявил в интервью турецкому телевидению глава МИД Инал Ардзинба. Министр посетил концерт фольклорного ансамбля "Ридаде" в Стамбуле, организованный Абхазским культурным центром.Он поблагодарил руководство Абхазского культурного центра и абхазской диаспоры в Турции за активную работу в области сохранения и популяризации абхазской культуры в Турции.
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турция, мид абхазии, инал ардзинба, политика
турция, мид абхазии, инал ардзинба, политика
Ардзинба: МИД Абхазии ведет работу по активизации взаимодействия с диаспорой в Турции
17:45 01.07.2023 (обновлено: 18:29 01.07.2023)
Министр иностранных дел Абхазии находится с рабочей поездкой в Турции.
СУХУМ, 1 июл - Sputnik. Министерство иностранных дел Абхазии ведет работу по активизации взаимодействия с соотечественниками в Турции, заявил в интервью турецкому телевидению глава МИД Инал Ардзинба.
Министр посетил концерт фольклорного ансамбля "Ридаде" в Стамбуле, организованный Абхазским культурным центром.
Ардзинба подчеркнул, что в условиях глобальной политической турбулентности Абхазии, Турции и России необходимо объединить усилия, координировать действия, чтобы успешно противостоять всем вызовам и угрозам.
Он поблагодарил руководство Абхазского культурного центра и абхазской диаспоры в Турции за активную работу в области сохранения и популяризации абхазской культуры в Турции.