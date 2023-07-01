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Джопуа: сельское хозяйство требует миллиарды

Джопуа: сельское хозяйство требует миллиарды

В интервью радио Sputnik министр сельского хозяйства, вице-премьер Беслан Джопуа рассказал о прогнозах на посев кукурузы и о том, как полностью заменить... 01.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-01T14:10+0300

2023-07-01T14:10+0300

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По словам Джопуа, в 2023 году цифры посевной кампании ниже обычного. Он отметил, что причиной тому во многом стали плохие погодные условия, которые не дали людям возможность заняться приусадебными хозяйствами. Но есть и другие обстоятельства."Последнее время основное городское население перестало обрабатывать территории - легче купить на рынке для дома пакет муки, крупы, кукурузы, чем выращивать, сталкиваться с проблемами. Основная проблема, что сельскохозяйственная растительность подвергается различным заболеваниям", - объяснил он.На реализацию программы "Развитие сельского хозяйства на 2023 год" из средств республиканского бюджета было выделено 100 миллионов рублей. По словам Джопуа, в планах у Минсельхоза предложить Правительству Абхазии в 2024 году увеличить финансирование программы хотя бы на 100%.Джопуа объяснил, чтобы сократить количество импортной продукции на местном рынке, нужно увеличить финансирование крестьянских хозяйств или предпринимателей, которые занимаются выращиванием сельхозпродукции.

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