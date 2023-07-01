https://sputnik-abkhazia.ru/20230701/kruglosutochnye-avtobusy-iz-aeroporta-sochi-budut-kursirovat-do-granitsy-s-abkhaziey-1046659295.html

Круглосуточные автобусы из аэропорта Сочи будут курсировать до границы с Абхазией

Круглосуточные автобусы из аэропорта Сочи будут курсировать до границы с Абхазией

Расписание и движение маршрутов в городском и пригородном сообщении можно отследить в реальном времени на сайте департамента транспорта. 01.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-01T08:55+0300

2023-07-01T08:55+0300

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сочи

автобусы

туристы

государственная граница

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СУХУМ, 1 июл - Sputnik. Круглосуточные автобусы будут курсировать из аэропорта Сочи к границе с Абхазией с 1 июля, сообщает администрация курорта. Маршрут "Аэропорт-Сочи" также станет круглосуточным.После начала лета и курортного сезона, с 1 июня, в городе продлен режим работы автобусов на линии. В городском сообщении транспорт общего пользования работает до 23:00, в пригородном – в зависимости от сложившегося пассажиропотока.

сочи

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сочи, автобусы, туристы, государственная граница