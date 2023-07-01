https://sputnik-abkhazia.ru/20230701/parkovka-dlya-avtomobiley-i-novoe-mesto-otdykha-poyavilis-na-naberezhnoy-ochamchyry-1046660073.html

Парковка для автомобилей и новое место отдыха появились на набережной Очамчыры

Парковка для автомобилей и новое место отдыха появились на набережной Очамчыры

На благоустройства территории у въезда в город администрация Очамчырского района выделила более 4 млн руб из местного бюджета. 01.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-01T13:15+0300

2023-07-01T13:15+0300

2023-07-01T13:15+0300

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СУХУМ, 1 июл - Sputnik, Сария Кварацхелия. Парковка для автомобилей и новое место отдыха появились у въезда в Очамчыру.Администрация района выделила более 4 млн руб из местного бюджета на благоустройство территории.По словам руководителя подрядной организации МУП "Горстрой" Руслана Квициния, в рамках запланированных работ сделали парковку для автомобилей, восстановили парапет набережной и заасфальтировали прогулочную дорожку.Ранее здесь были высажены пальмы. В дальнейшем на прогулочной части набережной появятся лавочки и установят фонари. В планах администрации района благоустроить и саму пляжную часть.По словам замглавы Очамчырского района Отара Акаба, въезд в город должен стать еще одним местом досуга для жителей и гостей города.

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абхазия: благоустройство районов и городов, абхазия, очамчырский район, общество