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Парковка для автомобилей и новое место отдыха появились на набережной Очамчыры
Парковка для автомобилей и новое место отдыха появились на набережной Очамчыры
На благоустройства территории у въезда в город администрация Очамчырского района выделила более 4 млн руб из местного бюджета. 01.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-01T13:15+0300
2023-07-01T13:15+0300
2023-07-01T13:15+0300
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СУХУМ, 1 июл - Sputnik, Сария Кварацхелия. Парковка для автомобилей и новое место отдыха появились у въезда в Очамчыру.Администрация района выделила более 4 млн руб из местного бюджета на благоустройство территории.По словам руководителя подрядной организации МУП "Горстрой" Руслана Квициния, в рамках запланированных работ сделали парковку для автомобилей, восстановили парапет набережной и заасфальтировали прогулочную дорожку.Ранее здесь были высажены пальмы. В дальнейшем на прогулочной части набережной появятся лавочки и установят фонари. В планах администрации района благоустроить и саму пляжную часть.По словам замглавы Очамчырского района Отара Акаба, въезд в город должен стать еще одним местом досуга для жителей и гостей города.
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абхазия: благоустройство районов и городов, абхазия, очамчырский район, общество
абхазия: благоустройство районов и городов, абхазия, очамчырский район, общество
Парковка для автомобилей и новое место отдыха появились на набережной Очамчыры
На благоустройства территории у въезда в город администрация Очамчырского района выделила более 4 млн руб из местного бюджета.
СУХУМ, 1 июл - Sputnik, Сария Кварацхелия. Парковка для автомобилей и новое место отдыха появились у въезда в Очамчыру.
Администрация района выделила более 4 млн руб из местного бюджета на благоустройство территории.
По словам руководителя подрядной организации МУП "Горстрой" Руслана Квициния, в рамках запланированных работ сделали парковку для автомобилей, восстановили парапет набережной и заасфальтировали прогулочную дорожку.
"Здесь проводились работы по разборке старого облицовочного камня, после этого торцевую часть парапета отделали природным камнем, в дальнейшем планируем верхнюю часть парапета уложить специальной плитой. Также были сделаны парковочные места, и прогулочная часть была заасфальтирована”, - пояснил Квициния.
Ранее здесь были высажены пальмы. В дальнейшем на прогулочной части набережной появятся лавочки и установят фонари. В планах администрации района благоустроить и саму пляжную часть.
По словам замглавы Очамчырского района Отара Акаба, въезд в город должен стать еще одним местом досуга для жителей и гостей города.