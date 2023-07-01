https://sputnik-abkhazia.ru/20230701/povyshenie-zarplaty-i-optimizatsiya-shtata-delba-rasskazal-chto-zhdet-byudzhetnikov-v-2023-godu-1046662991.html

Повышение зарплаты и оптимизация штата: Делба рассказал, что ждет бюджетников в 2023 году

Повышение зарплаты и оптимизация штата: Делба рассказал, что ждет бюджетников в 2023 году

Повышение заработных плат некоторым категориям бюджетников происходит с 2016 года, с осени 2022 года в Абхазии проводят инвентаризацию штатной численности... 01.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-01T19:35+0300

2023-07-01T19:35+0300

2023-07-01T19:35+0300

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СУХУМ, 1 июл - Sputnik. Среднюю заработную плату абхазских бюджетников повысят. Об этом в эфире радио Sputnik сообщил вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.Решение касается сотрудников госучреждений в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания.Повышение происходит в рамках соглашения между Абхазией и Россией. В 2023 году уровень целевых значений должен достичь того уровня, который предусмотрен постановлением правительства.Уровень средней зарплаты составит:При этом, как отметил Делба, заработная плата каждого отдельно взятого работника зависит от различных факторов - квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда."Дело в том, что заработная плата в данном случае является повременной, и она определяется за отработанный труд. Труд у нас нормируется, в системе здравоохранения - на условиях почасового тарифного плана, в системе образования - учебный план, учебная нагрузка. К примеру, если у учителя нагрузка в одну неделю составляет два часа, а у другого - 18 часов, то, конечно, у них средняя заработная плата не может быть 26 тысяч рублей у одного и у другого. По этой причине оговаривается, что средняя заработная плата может быть, как выше, так и ниже целевого значения", - пояснил Делба.По словам Делба, индексация происходит на фоне оптимизации, которая в республике проходит очень тяжело."Мы не находим поддержку всегда, у нас консультации, переговоры по этому поводу идут. На самом деле, предлагаем механизмы оптимизации, не уменьшая объемы финансирования на заработную плату, по сути процесс без ущербно происходит. Мы в этом направлении двигаемся. Уже более 400 штатных единиц уже было оптимизировано абсолютно без ущерба. Ни одного работника никто не уволил из-за перегруза штатной численности. Я думаю, что мы сразу к этому (к оптимизации - прим.) не придем. Но большую часть работы уже сделали”, - отметил Делба.По его словам, зачастую один и тот же человек может работать сразу на нескольких местах. Хотя, согласно абхазскому законодательству, человек не вправе совмещать более двух должностей по основному месту работы.К тому же, если не провести оптимизацию, то ситуация с чрезмерно завышенной штатной численностью может привести к рискам "при формировании показателей экономического развития страны в любой отрасли, в том числе в сфере занятости, безработицы". А это искажает информацию, которая потом не позволит достоверно формировать расчеты экономического назначения.Цель любой индексации оплаты труда - повышение качества жизни. Повышать эффективность, мотивацию. Мы рассчитываем на то, что будет повышена престижность профессии. Еще два года будет действовать соглашение. Потом уже соглашение возможно прекратит свое действие, мы будем сами обеспечивать финансирование. Конечно, к этому времени надо подготовить хорошую платформу для того, чтобы двигаться в развитии дальше.

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