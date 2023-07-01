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Путин и Бжания обсудили реализацию планов по социально-экономическому развитию Абхазии
Путин и Бжания обсудили реализацию планов по социально-экономическому развитию Абхазии
Телефонный разговор между Владимиром Путиным и Асланом Бжания состоялся по инициативе абхазской стороны. 01.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-01T12:20+0300
2023-07-01T12:20+0300
2023-07-01T12:20+0300
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СУХУМ, 1 июл - Sputnik. Реализацию намеченных планов по социально-экономическому развитию Абхазии обсудили в телефонном разговоре Владимир Путин и Аслан Бжания, сообщается на сайте президента России. Разговор состоялся по инициативе абхазской стороны. Согласно соглашению Абхазии и России о реализации Госпрограммы социально-экономического развития республики на 2022-2025 годы, финансовая помощь будет предоставляться на:
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владимир путин, аслан бжания, абхазия, россия, политика, экономика
владимир путин, аслан бжания, абхазия, россия, политика, экономика
Путин и Бжания обсудили реализацию планов по социально-экономическому развитию Абхазии
Телефонный разговор между Владимиром Путиным и Асланом Бжания состоялся по инициативе абхазской стороны.
СУХУМ, 1 июл - Sputnik. Реализацию намеченных планов по социально-экономическому развитию Абхазии обсудили в телефонном разговоре Владимир Путин и Аслан Бжания, сообщается на сайте президента России.
Разговор состоялся по инициативе абхазской стороны.
Президент Абхазии Аслан Бжания также выразил поддержку действий руководства России по защите законности и конституционного порядка, обеспечению безопасности граждан и стабильности в стране.
Согласно соглашению Абхазии и России о реализации Госпрограммы социально-экономического развития республики на 2022-2025 годы, финансовая помощь будет предоставляться на:
социально-экономическое развитие Республики Абхазия;
осуществление бюджетных инвестиций и поддержки инвестиционной деятельности.