https://sputnik-abkhazia.ru/20230701/putin-i-bzhaniya-obsudili-realizatsiyu-planov-po-sotsialno-ekonomicheskomu-razvitiyu-abkhazii-1046660881.html

Путин и Бжания обсудили реализацию планов по социально-экономическому развитию Абхазии

Путин и Бжания обсудили реализацию планов по социально-экономическому развитию Абхазии

Телефонный разговор между Владимиром Путиным и Асланом Бжания состоялся по инициативе абхазской стороны. 01.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-01T12:20+0300

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в абхазии

владимир путин

аслан бжания

абхазия

россия

политика

экономика

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СУХУМ, 1 июл - Sputnik. Реализацию намеченных планов по социально-экономическому развитию Абхазии обсудили в телефонном разговоре Владимир Путин и Аслан Бжания, сообщается на сайте президента России. Разговор состоялся по инициативе абхазской стороны. Согласно соглашению Абхазии и России о реализации Госпрограммы социально-экономического развития республики на 2022-2025 годы, финансовая помощь будет предоставляться на:

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владимир путин, аслан бжания, абхазия, россия, политика, экономика