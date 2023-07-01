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Топорики, разбойники и Гагарин: как появились названия чисел в лото
Топорики, разбойники и Гагарин: как появились названия чисел в лото
Как Пеле, песня про хоккеистов и мультфильм про попугаев повлияли на игру в лото? 01.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-01T11:40+0300
2023-07-01T11:40+0300
2023-07-01T11:40+0300
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Топорики, разбойники и Гагарин. Как появились названия чисел в лото
Топорики, разбойники и Гагарин. Как появились названия чисел в лото
Гагарин и Ветхий Завет, "опять двадцать пять" и "Петровка, тридцать восемь" — все это народные названия чисел в лото. Если некоторые понятны интуитивно, то другие кажутся совсем странными. Кто и когда придумал лотереи и лото, почему Екатерина II решила их запретить и какой шанс выиграть в настоящую лотерею сейчас - можно узнать в эпизоде "Как связаны Зевс и "Спортлото"? История лотерей".Слушайте подкасты РИА Новости.
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подкасты риа, аудио
Топорики, разбойники и Гагарин: как появились названия чисел в лото
Как Пеле, песня про хоккеистов и мультфильм про попугаев повлияли на игру в лото?
Гагарин и Ветхий Завет, "опять двадцать пять" и "Петровка, тридцать восемь" — все это народные названия чисел в лото. Если некоторые понятны интуитивно, то другие кажутся совсем странными.
Кто и когда придумал лотереи и лото, почему Екатерина II решила их запретить и какой шанс выиграть в настоящую лотерею сейчас - можно узнать в эпизоде "Как связаны Зевс и "Спортлото"? История лотерей".
Слушайте подкасты РИА Новости
.