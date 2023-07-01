https://sputnik-abkhazia.ru/20230701/toporiki-razboyniki-i-gagarin-kak-poyavilis-nazvaniya-chisel-v-loto-1046638478.html

Топорики, разбойники и Гагарин: как появились названия чисел в лото

Топорики, разбойники и Гагарин: как появились названия чисел в лото

Как Пеле, песня про хоккеистов и мультфильм про попугаев повлияли на игру в лото? 01.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-01T11:40+0300

2023-07-01T11:40+0300

2023-07-01T11:40+0300

радио

подкасты риа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/1e/1046638314_0:55:1500:899_1920x0_80_0_0_4679b0697979ee39e9e8bbc40d959fda.jpg

Топорики, разбойники и Гагарин. Как появились названия чисел в лото Топорики, разбойники и Гагарин. Как появились названия чисел в лото

Гагарин и Ветхий Завет, "опять двадцать пять" и "Петровка, тридцать восемь" — все это народные названия чисел в лото. Если некоторые понятны интуитивно, то другие кажутся совсем странными. Кто и когда придумал лотереи и лото, почему Екатерина II решила их запретить и какой шанс выиграть в настоящую лотерею сейчас - можно узнать в эпизоде "Как связаны Зевс и "Спортлото"? История лотерей".Слушайте подкасты РИА Новости.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты риа, аудио