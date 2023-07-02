https://sputnik-abkhazia.ru/20230702/abkhaziya-izuchit-vozmozhnost-investitsionno-ekonomicheskogo-sotrudnichestva-s-severnym-kiprom-1046665831.html

Абхазия изучит возможность инвестиционно-экономического сотрудничества с Северным Кипром

Абхазия изучит возможность инвестиционно-экономического сотрудничества с Северным Кипром

Министр иностранных дел Абхазии прибыл с визитом на Северный Кипр. 02.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-02T08:55+0300

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СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Абхазия изучит возможность инвестиционно-экономического сотрудничества с Северным Кипром. Об этом Sputnik Ближнее зарубежье заявил глава МИД Инал Ардзинба.Абхазская делегация уже провела консультации с коллегами, изучила туристические комплексы острова.Ардзинба подчеркнул, что экономика Северного Кипра активно развивается, несмотря на режим международных санкций и несмотря на то, что государство признает только Турция. Среди основных развивающихся отраслей экономики он назвал строительство, туристическую сферу и розничную торговлю.

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