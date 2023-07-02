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Абхазия изучит возможность инвестиционно-экономического сотрудничества с Северным Кипром
Абхазия изучит возможность инвестиционно-экономического сотрудничества с Северным Кипром
Министр иностранных дел Абхазии прибыл с визитом на Северный Кипр. 02.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-02T08:55+0300
2023-07-02T08:55+0300
2023-07-02T08:55+0300
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СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Абхазия изучит возможность инвестиционно-экономического сотрудничества с Северным Кипром. Об этом Sputnik Ближнее зарубежье заявил глава МИД Инал Ардзинба.Абхазская делегация уже провела консультации с коллегами, изучила туристические комплексы острова.Ардзинба подчеркнул, что экономика Северного Кипра активно развивается, несмотря на режим международных санкций и несмотря на то, что государство признает только Турция. Среди основных развивающихся отраслей экономики он назвал строительство, туристическую сферу и розничную торговлю.
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мид абхазии, инал ардзинба, абхазия, северный кипр, политика, в мире
мид абхазии, инал ардзинба, абхазия, северный кипр, политика, в мире
Абхазия изучит возможность инвестиционно-экономического сотрудничества с Северным Кипром
Министр иностранных дел Абхазии прибыл с визитом на Северный Кипр.
СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Абхазия изучит возможность инвестиционно-экономического сотрудничества с Северным Кипром. Об этом Sputnik Ближнее зарубежье заявил глава МИД Инал Ардзинба.
Абхазская делегация уже провела консультации с коллегами, изучила туристические комплексы острова.
"Мы с большим интересом изучаем, что происходит на Северном Кипре, и в дальнейшем будем изучать экономику Северного Кипра и будем рассматривать возможности инвестиционно-экономического сотрудничества", - отметил министр.
Ардзинба подчеркнул, что экономика Северного Кипра активно развивается, несмотря на режим международных санкций и несмотря на то, что государство признает только Турция.
Среди основных развивающихся отраслей экономики он назвал строительство, туристическую сферу и розничную торговлю.