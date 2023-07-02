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Абхазия изучит возможность инвестиционно-экономического сотрудничества с Северным Кипром
Абхазия изучит возможность инвестиционно-экономического сотрудничества с Северным Кипром
Министр иностранных дел Абхазии прибыл с визитом на Северный Кипр. 02.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-02T08:55+0300
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СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Абхазия изучит возможность инвестиционно-экономического сотрудничества с Северным Кипром. Об этом Sputnik Ближнее зарубежье заявил глава МИД Инал Ардзинба.Абхазская делегация уже провела консультации с коллегами, изучила туристические комплексы острова.Ардзинба подчеркнул, что экономика Северного Кипра активно развивается, несмотря на режим международных санкций и несмотря на то, что государство признает только Турция. Среди основных развивающихся отраслей экономики он назвал строительство, туристическую сферу и розничную торговлю.
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мид абхазии, инал ардзинба, абхазия, северный кипр, политика, в мире
мид абхазии, инал ардзинба, абхазия, северный кипр, политика, в мире

Абхазия изучит возможность инвестиционно-экономического сотрудничества с Северным Кипром

08:55 02.07.2023
© Sputnik / Евгений ОдиноковВид на Никосию. Данная часть города является территорией частично признанного государства Турецкая республика Северного Кипра.
Вид на Никосию. Данная часть города является территорией частично признанного государства Турецкая республика Северного Кипра. - Sputnik Абхазия, 1920, 02.07.2023
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Министр иностранных дел Абхазии прибыл с визитом на Северный Кипр.
СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Абхазия изучит возможность инвестиционно-экономического сотрудничества с Северным Кипром. Об этом Sputnik Ближнее зарубежье заявил глава МИД Инал Ардзинба.
Абхазская делегация уже провела консультации с коллегами, изучила туристические комплексы острова.
"Мы с большим интересом изучаем, что происходит на Северном Кипре, и в дальнейшем будем изучать экономику Северного Кипра и будем рассматривать возможности инвестиционно-экономического сотрудничества", - отметил министр.
Ардзинба подчеркнул, что экономика Северного Кипра активно развивается, несмотря на режим международных санкций и несмотря на то, что государство признает только Турция.
Среди основных развивающихся отраслей экономики он назвал строительство, туристическую сферу и розничную торговлю.
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