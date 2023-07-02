https://sputnik-abkhazia.ru/20230702/futbolist-sabua-vyzhal-iz-sebya-vse-dlya-bolshogo-sporta-1046596356.html

Футболист Сабуа: выжал из себя все для большого спорта

Футболист Сабуа: выжал из себя все для большого спорта

Чемпион Армении, обладатель кубка Армении, участник матчей лиги Чемпионов, воспитанник гагрского футбола Леон Сабуа в эфире радио Sputnik рассказал о пользе... 02.07.2023, Sputnik Абхазия

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Дополнительное время: Леон Сабуа о своем пути к большому футболу Дополнительное время: Леон Сабуа о своем пути к большому футболу

Чемпион Армении, обладатель кубка Армении, участник матчей лиги Чемпионов, воспитанник гагрского футбола Леон Сабуа в эфире радио Sputnik рассказал о пользе совместных тренировок с именитыми спортсменами, о том, как готовятся к матчам квалификации Лиги Чемпионов, как шел к большому футболу, и почему так важна поддержка и веря в себя.Футбольная жизнь – короткая, надо полностью посветить себя делу, сказал Сабуа в эфире радио. Спать, питаться правильно, тренироваться, дополнительно тренироваться, если все это не делать, может, будешь играть, но не на таком высоком уровне, отметил он.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.Леон Сабуа – воспитанник гагрского футбола, с 2006 по 2012 годы был учеником Детско-юношеской спортивной школы Гагры. В 2012 году поступил в Академию футбольного клуба "Краснодар".

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