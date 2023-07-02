https://sputnik-abkhazia.ru/20230702/kulturnaya-afisha-vystavki-spektakli-i-kontsert-klassicheskoy-muzyki-1046661868.html

Культурная афиша: выставки, спектакли и концерт классической музыки

Культурная афиша: выставки, спектакли и концерт классической музыки

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в республике театральных представлений, филармонических и эстрадных... 02.07.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

культура

абхазия

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Афиша культурных событий с 3 по 9 июля.Сария Кварацхелия, SputnikКультурная неделя начинается с выставки Анатолия Качалова на Гуме. Она откроется 3 июля в 18:00.В Молодежном театре 3 июля в 19:00 покажут спектакль “Госпожа министерша”.5 июля в 19:00 в Абхазском драмтеатре состоится показ “Семейного портрета с посторонним”. А 7 июля в 19:00 - спектакль “Ловелас”.В Русском театре драмы имени Искандера на предстоящей неделе насыщенная программа.В концертном зале Пицундского храма 6 июля в 17:00 - концерт классической музыки.А в ЦВЗ 8 июля с 13:00 до 19:00 будет проходить однодневная выставка ко дню города Сухум.

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