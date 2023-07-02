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Культурная афиша: выставки, спектакли и концерт классической музыки
Культурная афиша: выставки, спектакли и концерт классической музыки
Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в республике театральных представлений, филармонических и эстрадных... 02.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-02T13:15+0300
2023-07-02T13:15+0300
2023-07-02T13:33+0300
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Афиша культурных событий с 3 по 9 июля.Сария Кварацхелия, SputnikКультурная неделя начинается с выставки Анатолия Качалова на Гуме. Она откроется 3 июля в 18:00.В Молодежном театре 3 июля в 19:00 покажут спектакль “Госпожа министерша”.5 июля в 19:00 в Абхазском драмтеатре состоится показ “Семейного портрета с посторонним”. А 7 июля в 19:00 - спектакль “Ловелас”.В Русском театре драмы имени Искандера на предстоящей неделе насыщенная программа.В концертном зале Пицундского храма 6 июля в 17:00 - концерт классической музыки.А в ЦВЗ 8 июля с 13:00 до 19:00 будет проходить однодневная выставка ко дню города Сухум.
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культура, абхазия
Культурная афиша: выставки, спектакли и концерт классической музыки
13:15 02.07.2023 (обновлено: 13:33 02.07.2023)
Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в республике театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок и многого другого.
Афиша культурных событий с 3 по 9 июля.
Сария Кварацхелия, Sputnik
Культурная неделя начинается с выставки Анатолия Качалова на Гуме. Она откроется 3 июля в 18:00.
В Молодежном театре 3 июля в 19:00 покажут спектакль “Госпожа министерша”.
5 июля в 19:00 в Абхазском драмтеатре состоится показ “Семейного портрета с посторонним”. А 7 июля в 19:00 - спектакль “Ловелас”.
В Русском театре драмы имени Искандера на предстоящей неделе насыщенная программа.
4 июля в 19:00 - “Визит старой дамы”
5 июля в 15:00 - “Приключения Буратино”
6 июля в 19:00 - “Последний из ушедших”
7 июля в 19:00 - “Примадонны”
8 июля в 19:00 - “Красавец мужчина”
9 июля в 18:00 и 21:00 - “Метод”
В концертном зале Пицундского храма 6 июля в 17:00 - концерт классической музыки.
А в ЦВЗ 8 июля с 13:00 до 19:00 будет проходить однодневная выставка ко дню города Сухум.