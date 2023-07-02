https://sputnik-abkhazia.ru/20230702/mazunin-vzletaya-na-drone-vazhno-vsegda-zapominat-dorogu-1046630088.html
Мазунин: взлетая на дроне, важно всегда запоминать дорогу
Мазунин: взлетая на дроне, важно всегда запоминать дорогу
В пресс-центре Sputnik состоялся новый модуль программы SputnikPro "СМИ и современные технологии". Специалист Дирекции информационных технологий медиагруппы... 02.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-02T18:40+0300
2023-07-02T18:40+0300
2023-07-02T19:14+0300
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Мазунин: взлетая на дроне, важно всегда запоминать дорогу
Мазунин: взлетая на дроне, важно всегда запоминать дорогу
В пресс-центре Sputnik состоялся новый модуль программы SputnikPro "СМИ и современные технологии". Специалист Дирекции информационных технологий медиагруппы "Россия сегодня" Игорь Мазунин в эфире радио Sputnik рассказал о своем опыте по управлению беспилотниками и о том, почему так важно, взлетая, запоминать дорогу.Беспилотниками пользуется все больше и больше, они развиваются невероятными шагами и будут развиваться, сказал Мазунин в беседе на радио."Самое сложное в дронах – это как ты будешь себя вести в экстренной ситуации, тем более в журналистике. Я бывал часто на разных войнах. В Сирии, в Ираке. В Сирии часто стреляли. Я возвращался с прострелянным беспилотником, мне повезло. Мы делали проект, и съемку нужно было довести до конца, несмотря на все эти обстрелы. Иногда включаются глушилки, и дрон становится неуправляемым, здесь важно, взлетая на дроне, всегда запоминать дорогу", – отметил Мазунин.Говоря о мастер-классах в рамках SputnikPro Игорь сказал, что с удовольствием делится опытом хотя бы потому, чтобы люди, которые летают на дронах, не совершали тех ошибок, которые совершал он.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, sputnik абхазия, беспилотники, аудио
подкасты, sputnik абхазия, беспилотники, аудио
В пресс-центре Sputnik состоялся новый модуль программы SputnikPro "СМИ и современные технологии". Специалист Дирекции информационных технологий медиагруппы "Россия сегодня" Игорь Мазунин в эфире радио Sputnik рассказал о своем опыте по управлению беспилотниками и о том, почему так важно, взлетая, запоминать дорогу.
Беспилотниками пользуется все больше и больше, они развиваются невероятными шагами и будут развиваться, сказал Мазунин в беседе на радио.
"Самое сложное в дронах – это как ты будешь себя вести в экстренной ситуации, тем более в журналистике. Я бывал часто на разных войнах. В Сирии, в Ираке. В Сирии часто стреляли. Я возвращался с прострелянным беспилотником, мне повезло. Мы делали проект, и съемку нужно было довести до конца, несмотря на все эти обстрелы. Иногда включаются глушилки, и дрон становится неуправляемым, здесь важно, взлетая на дроне, всегда запоминать дорогу", – отметил Мазунин.
Говоря о мастер-классах в рамках SputnikPro Игорь сказал, что с удовольствием делится опытом хотя бы потому, чтобы люди, которые летают на дронах, не совершали тех ошибок, которые совершал он.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.