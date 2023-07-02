https://sputnik-abkhazia.ru/20230702/mchs-abkhazii-dve-nedeli-ischet-rebenka-upavshego-v-gornuyu-reku--1046667103.html

МЧС Абхазии две недели ищет ребенка, упавшего в горную реку

МЧС Абхазии две недели ищет ребенка, упавшего в горную реку

СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Спасатели МЧС Абхазии две недели ищут четырехлетнего ребенка, который упал в горную реку во время отдыха с родителями. 02.07.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

мчс абхазии

гагрский район

происшествия

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СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Спасатели МЧС Абхазии две недели ищут четырехлетнего ребенка, который упал в горную реку во время отдыха с родителями.По словам представителя МЧС, поиск ребенка продолжится в том же режиме.Четырехлетний Александр Вакулич приехал с родителями на отдых из Белоруссии. Он упал в горную реку Гега с бревенчатого моста во время фотосессии 17 июня. Его унесло сильным течением. Горная река Гега находится в Гагрском районе, это один из правых притоков реки Бзыбь и крупнейший из них.Русло реки Гега расположено в очень узком ущелье, из-за чего на всем своем протяжении река изобилует порогами и водопадами.

гагрский район

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