https://sputnik-abkhazia.ru/20230702/mchs-abkhazii-dve-nedeli-ischet-rebenka-upavshego-v-gornuyu-reku--1046667103.html
МЧС Абхазии две недели ищет ребенка, упавшего в горную реку
МЧС Абхазии две недели ищет ребенка, упавшего в горную реку
СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Спасатели МЧС Абхазии две недели ищут четырехлетнего ребенка, который упал в горную реку во время отдыха с родителями. 02.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-02T11:40+0300
2023-07-02T11:40+0300
2023-07-02T11:49+0300
в абхазии
мчс абхазии
гагрский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/05/19/1032491803_0:107:1025:683_1920x0_80_0_0_fb170cf035eb4a71b226117630cbeb1a.jpg
СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Спасатели МЧС Абхазии две недели ищут четырехлетнего ребенка, который упал в горную реку во время отдыха с родителями.По словам представителя МЧС, поиск ребенка продолжится в том же режиме.Четырехлетний Александр Вакулич приехал с родителями на отдых из Белоруссии. Он упал в горную реку Гега с бревенчатого моста во время фотосессии 17 июня. Его унесло сильным течением. Горная река Гега находится в Гагрском районе, это один из правых притоков реки Бзыбь и крупнейший из них.Русло реки Гега расположено в очень узком ущелье, из-за чего на всем своем протяжении река изобилует порогами и водопадами.
гагрский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/05/19/1032491803_34:0:945:683_1920x0_80_0_0_dd9aecc03e71f2d39d0817725ba97d60.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мчс абхазии, гагрский район, происшествия
мчс абхазии, гагрский район, происшествия
МЧС Абхазии две недели ищет ребенка, упавшего в горную реку
11:40 02.07.2023 (обновлено: 11:49 02.07.2023)
СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Спасатели МЧС Абхазии две недели ищут четырехлетнего ребенка, который упал в горную реку во время отдыха с родителями.
"Ровно две недели спасатели продолжают поиски ребенка. Постоянно происходит ротация поисковых групп", - прокомментировали РИА Новости в ведомстве.
По словам представителя МЧС, поиск ребенка продолжится в том же режиме.
Четырехлетний Александр Вакулич приехал с родителями на отдых из Белоруссии. Он упал в горную реку Гега с бревенчатого моста во время фотосессии 17 июня. Его унесло сильным течением.
Горная река Гега находится в Гагрском районе, это один из правых притоков реки Бзыбь и крупнейший из них.
Русло реки Гега расположено в очень узком ущелье, из-за чего на всем своем протяжении река изобилует порогами и водопадами.