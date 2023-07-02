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Руководство страны почтило память участников Тамышского десанта

Руководство страны почтило память участников Тамышского десанта

30 лет назад началась операция абхазской армии на Восточном фронте. Абхазский десант с моря высадился в районе села Тамыш Очамчырского района. 02.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-02T12:20+0300

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в абхазии

очамчырский район

абхазия

аслан бжания

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СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Президент Абхазия Аслан Бжания возложил цветы к Мемориалу Славы в селе Тамыш в день 30-ой годовщины высадки Тамышского десанта. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. На памятном митинге выступил вице-президент Бадра Гунба.2 июля 1993 года в районе села Тамыш Очамчырского района с моря высадился абхазский десант, перед которым стояла задача перекрыть центральную трассу, ведущую в Сухум, и не позволить врагу получить подкрепление. Его возглавлял Заур Зарандия.Высадка положила начало июльской операции абхазской армии. Несмотря на то, что она не смогла полностью освободить страну, операция предопределила ход войны - абхазами были заняты стратегически важные районы в верхней части Сухума.Памятник погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов в селе Тамыш отреставрировали в честь 26-летия высадки десанта, в 2019 году.

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