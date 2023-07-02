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Руководство страны почтило память участников Тамышского десанта
Руководство страны почтило память участников Тамышского десанта
30 лет назад началась операция абхазской армии на Восточном фронте. Абхазский десант с моря высадился в районе села Тамыш Очамчырского района. 02.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-02T12:20+0300
2023-07-02T12:20+0300
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аслан бжания
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СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Президент Абхазия Аслан Бжания возложил цветы к Мемориалу Славы в селе Тамыш в день 30-ой годовщины высадки Тамышского десанта. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. На памятном митинге выступил вице-президент Бадра Гунба.2 июля 1993 года в районе села Тамыш Очамчырского района с моря высадился абхазский десант, перед которым стояла задача перекрыть центральную трассу, ведущую в Сухум, и не позволить врагу получить подкрепление. Его возглавлял Заур Зарандия.Высадка положила начало июльской операции абхазской армии. Несмотря на то, что она не смогла полностью освободить страну, операция предопределила ход войны - абхазами были заняты стратегически важные районы в верхней части Сухума.Памятник погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов в селе Тамыш отреставрировали в честь 26-летия высадки десанта, в 2019 году.
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очамчырский район, абхазия, аслан бжания
очамчырский район, абхазия, аслан бжания
Руководство страны почтило память участников Тамышского десанта
12:20 02.07.2023 (обновлено: 13:32 02.07.2023)
30 лет назад началась операция абхазской армии на Восточном фронте. Абхазский десант с моря высадился в районе села Тамыш Очамчырского района.
СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Президент Абхазия Аслан Бжания возложил цветы к Мемориалу Славы в селе Тамыш в день 30-ой годовщины высадки Тамышского десанта. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
На памятном митинге выступил вице-президент Бадра Гунба.
"В те дни мы потеряли 57 бойцов, и память о них собрала нас сегодня здесь, где каждый сантиметр земли пропитан их кровью. Сегодня, спустя 30 лет, мы видим, что их жертва была не напрасной. Абхазия стала свободной, а в селе Тамыш люди ведут мирную созидательную жизнь", - сказал Гунба.
2 июля 1993 года в районе села Тамыш Очамчырского района с моря высадился абхазский десант, перед которым стояла задача перекрыть центральную трассу, ведущую в Сухум, и не позволить врагу получить подкрепление. Его возглавлял Заур Зарандия.
Высадка положила начало июльской операции абхазской армии. Несмотря на то, что она не смогла полностью освободить страну, операция предопределила ход войны - абхазами были заняты стратегически важные районы в верхней части Сухума.
Памятник погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов в селе Тамыш отреставрировали в честь 26-летия высадки десанта, в 2019 году.