https://sputnik-abkhazia.ru/20230702/tamyshskie-spartantsy-istoriya-odnogo-morskogo-desanta-1041913510.html

Тамышские "спартанцы": история одного морского десанта

Тамышские "спартанцы": история одного морского десанта

Высадка морского абхазского десанта численностью около 300 человек в селе Тамыш состоялась 2 июля 1993 года. 02.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-02T16:00+0300

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Морской десант начал свой путь у берегов Гудауты и с помощью военных Восточного фронта Абхазии, которые заблаговременно очистили территорию и встретили солдат у берега, удалось достичь главной цели – перекрыть трассу и заблокировать переброску грузинских воинских частей и оружия в Сухум.Многие называют эту операцию прелюдией к победе, ведь после "отвлекающего маневра" абхазскими войсками был нанесен основной удар по северо-западной группировке противника. 3 июля абхазские войска пошли на Сухум с Нижней и Верхней Гумисты, уже 5 июля бойцы Абхазской армии освободили села Каман и Ахалшени, 8 июля – село Гума, 9 июля – Шрому.Асмат Цвижба, SputnikДомой, на войну"300 спартанцев" - так часто называют солдат Тамышского десанта. Одним из "спартанцев" был 25-летний Алхас Аргун.О начале войны в Абхазии он узнал из теленовостей. Тогда Алхас получал второе образование в Литературном институте имени Горького в Москве, учился на литературного критика.Вместе с друзьями Алхас решил как можно скорее отправиться на родину, но доехать до Абхазии было не так легко - к тому моменту уже была захвачена Гагра. Было решено отправиться в Грозный и присоединиться к добровольцам. Спустя двое суток через горные перевалы они добрались до войны."Было очень непривычно видеть Абхазию в состоянии войны, мы не были приспособлены к этому", - признался Алхас."Все вокруг оживилось"Тамышский десант стал не первой попыткой блокировать врага на востоке. Впервые морской десант был создан в ноябре 1992 года, но высадиться он так и не смог. Шторм в море повредил двигатели баржи, спасти солдат удалось чудом.Летом 93-го к задаче подошли с особой секретностью. Солдат месяц тренировали на территории бывшего пионер-лагеря в Мюссере. В десант вошли небольшие группы бойцов Восточного фронта, сотня казаков и добровольцы из Северного Кавказа.К берегу Тамыша две баржи – с солдатами и с установкой "Град" - прибыли 2 июля. По мнению Аргун, операция по высадке прошла блестяще."Были небольшие нестыковки, место высадки, не знаю по какой причине, куда-то сдвинулось, но сама операция, на мой взгляд, прошла блестяще. Во-первых, не было никаких утечек, а это очень важно. Плюс была идеальная подготовка сил со стороны Восточного фронта, за ночь они освободили всю территорию", - добавил он.Бывший глава Галского района Темур Надарая находился на барже с "Градом". В своих соцсетях он писал, что возникли проблемы с выгрузкой оружия и боеприпасов – первая баржа остановилась в заболоченном месте, где "Град" мог застрять.В итоге баржу с оружие встретили немного восточнее от места высадки десанта."Было уже почти светло, мы разглядели на берегу группу вооруженных людей, которые махали нам руками. Правда, меня смутили красные повязки у них на головах, тогда я не знал, что именно такие носили "восточники", опять засомневался, наши ли... Но баржа уже достигла берега. Первый встречающий, улыбаясь, заговорил с явным мингрельским акцентом... Тут уж я совсем растерялся и спросил его фамилию. Боец еще шире заулыбался и ответил: "Я Тарба, из села Река". Но честное слово, у этого Тарба была самая удачная нога в мире!", - пишет Надарая.Как только приступили к разгрузке баржи "все вокруг оживилось". Грузинская артиллерия обнаружила врага и приступила к обстрелу, "десант ринулся в бой, корабли прикрытия выстроились и из НУРСов били по вражеским позициям".По его словам, выгрузить удалось лишь часть вооружения и боеприпасов, снаряды взрывались все ближе. Главного помощника "Град" удалось отогнать от берега и спрятать во дворе сожженного дома."Особого рациона ведь не было. Каждый день мы ели мамалыгу с мясом. Оказывается, мясо может так быстро надоесть", - улыбается Алхас.После победы"После июля появилась уверенность в победе. Когда взяли Сухум, мы еще сутки стояли в университете и сверху видели, как уезжают беженцы, кто морем, кто через горы, кто улетел. Встреча фронтов была фантастическая. Многие в это не верили", - продолжает рассказ Алхас.Институт Горького он так и не закончил, литературным критиком не стал, да и не пытался. В 1994 году Алхас с друзьями открыл первую компьютерную школу в Абхазии.Первые 1000 долларов на технику ему, тогда еще работнику Администрации президента, выделил Владислав Ардзинба.Тамышская операция стала одной из самых важных в истории Отечественной войны народа Абхазии. Уже 3 июля абхазские войска пошли на Сухум с Нижней и Верхней Гумисты, 5 июля бойцы Абхазской армии освободили села Каман и Ахалшени, 8 июля – село Гума, 9 июля – Шрому.

https://sputnik-abkhazia.ru/20180712/12-iyulya-1993-goda-1024456458.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20180703/sorokin-o-vysadke-tamyshskogo-desanta-dolgo-shli-i-zhdali-kogda-zhe-boj-1024372251.html

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