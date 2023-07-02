Турнир по баскетболу "Кубок памяти Сергея Багапш" открылся в Сухуме
15:03 02.07.2023 (обновлено: 15:04 02.07.2023)
© Sputnik / Леон Адлейба Турнир по баскетболу "Кубок памяти Сергея Васильевича Багапш" в Сухуме
© Sputnik / Леон Адлейба
Игры будут проходить в Республиканской детско-юношеской спортивной школе в парке имени Надежды Курченко.
СУХУМ, 2 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. XII Международный турнир по баскетболу среди мужских команд "Кубок памяти Сергея Васильевича Багапш" открылся в Сухуме в воскресенье, 2 июля.
"От лица Государственного комитета по делам молодежи и спорту хочу всех поприветствовать на международном турнире памяти легендарного сына абхазского народа Сергея Васильевича Багапш. Все наши мероприятия в этом году приурочены 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов и 15-летаю признания Абхазии Российской Федерацией", - сказал приветствуя участников турнира заместитель председателя Госкомспорта Абхазии Беслан Карчава.
В турнире принимают участие десять команд из Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Волгограда, по две команды из Ростовской области, Краснодарского края и Республики Абхазия.
© Sputnik / Леон Адлейба Турнир по баскетболу "Кубок памяти Сергея Васильевича Багапш" в Сухуме
Турнир по баскетболу "Кубок памяти Сергея Васильевича Багапш" в Сухуме
© Sputnik / Леон Адлейба
Главный судья - первый вице-президент Олимпийской академии Юга России, заслуженный тренер РСФСР и Республики Абхазия, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени Александр Банников.
Турнир организован Государственным комитетом Республики Абхазия по делам молодежи и спорту и Федерацией баскетбола Абхазии при поддержке сотовой компании "А-мобайл". Игры будут проходить со 2 по 6 июля.