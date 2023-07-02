Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Жаркое лето 2022 года - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230702/turnir-po-basketbolu-kubok-pamyati-sergeya-bagapsh-otkrylsya-v-sukhume-1046670249.html
Турнир по баскетболу "Кубок памяти Сергея Багапш" открылся в Сухуме
Турнир по баскетболу "Кубок памяти Сергея Багапш" открылся в Сухуме
Игры будут проходить в Республиканской детско-юношеской спортивной школе в парке имени Надежды Курченко. 02.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-02T15:03+0300
2023-07-02T15:04+0300
в абхазии
спорт
баскетбол
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/02/1046669898_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_fa933b0c35f6c00cfa067890f46f7136.jpg
СУХУМ, 2 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. XII Международный турнир по баскетболу среди мужских команд "Кубок памяти Сергея Васильевича Багапш" открылся в Сухуме в воскресенье, 2 июля.В турнире принимают участие десять команд из Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Волгограда, по две команды из Ростовской области, Краснодарского края и Республики Абхазия.Главный судья - первый вице-президент Олимпийской академии Юга России, заслуженный тренер РСФСР и Республики Абхазия, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени Александр Банников.Турнир организован Государственным комитетом Республики Абхазия по делам молодежи и спорту и Федерацией баскетбола Абхазии при поддержке сотовой компании "А-мобайл". Игры будут проходить со 2 по 6 июля.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/02/1046669898_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_b041ce903e9e66edda296a844135a9f9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
спорт, баскетбол, абхазия
спорт, баскетбол, абхазия

Турнир по баскетболу "Кубок памяти Сергея Багапш" открылся в Сухуме

15:03 02.07.2023 (обновлено: 15:04 02.07.2023)
© Sputnik / Леон Адлейба Турнир по баскетболу "Кубок памяти Сергея Васильевича Багапш" в Сухуме
Турнир по баскетболу Кубок памяти Сергея Васильевича Багапш в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 02.07.2023
© Sputnik / Леон Адлейба
Подписаться на
НовостиTelegram
Игры будут проходить в Республиканской детско-юношеской спортивной школе в парке имени Надежды Курченко.
СУХУМ, 2 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. XII Международный турнир по баскетболу среди мужских команд "Кубок памяти Сергея Васильевича Багапш" открылся в Сухуме в воскресенье, 2 июля.
"От лица Государственного комитета по делам молодежи и спорту хочу всех поприветствовать на международном турнире памяти легендарного сына абхазского народа Сергея Васильевича Багапш. Все наши мероприятия в этом году приурочены 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов и 15-летаю признания Абхазии Российской Федерацией", - сказал приветствуя участников турнира заместитель председателя Госкомспорта Абхазии Беслан Карчава.
В турнире принимают участие десять команд из Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Волгограда, по две команды из Ростовской области, Краснодарского края и Республики Абхазия.
© Sputnik / Леон Адлейба Турнир по баскетболу "Кубок памяти Сергея Васильевича Багапш" в Сухуме
Турнир по баскетболу Кубок памяти Сергея Васильевича Багапш в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 02.07.2023
Турнир по баскетболу "Кубок памяти Сергея Васильевича Багапш" в Сухуме
© Sputnik / Леон Адлейба
Главный судья - первый вице-президент Олимпийской академии Юга России, заслуженный тренер РСФСР и Республики Абхазия, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени Александр Банников.
Турнир организован Государственным комитетом Республики Абхазия по делам молодежи и спорту и Федерацией баскетбола Абхазии при поддержке сотовой компании "А-мобайл". Игры будут проходить со 2 по 6 июля.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0