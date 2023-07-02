https://sputnik-abkhazia.ru/20230702/turnir-po-basketbolu-kubok-pamyati-sergeya-bagapsh-otkrylsya-v-sukhume-1046670249.html

Турнир по баскетболу "Кубок памяти Сергея Багапш" открылся в Сухуме

Турнир по баскетболу "Кубок памяти Сергея Багапш" открылся в Сухуме

Игры будут проходить в Республиканской детско-юношеской спортивной школе в парке имени Надежды Курченко. 02.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-02T15:03+0300

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СУХУМ, 2 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. XII Международный турнир по баскетболу среди мужских команд "Кубок памяти Сергея Васильевича Багапш" открылся в Сухуме в воскресенье, 2 июля.В турнире принимают участие десять команд из Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Волгограда, по две команды из Ростовской области, Краснодарского края и Республики Абхазия.Главный судья - первый вице-президент Олимпийской академии Юга России, заслуженный тренер РСФСР и Республики Абхазия, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени Александр Банников.Турнир организован Государственным комитетом Республики Абхазия по делам молодежи и спорту и Федерацией баскетбола Абхазии при поддержке сотовой компании "А-мобайл". Игры будут проходить со 2 по 6 июля.

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