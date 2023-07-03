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Аслан Бжания поздравил Александра Лукашенко с Днем независимости Беларуси
Аслан Бжания поздравил Александра Лукашенко с Днем независимости Беларуси
День независимости, главный праздник белорусской государственности, традиционно отмечается 3 июля, в день освобождения Минска от немецкой оккупации в 1944... 03.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-03T13:02+0300
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СУХУМ, 3 июл – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко с Днем независимости Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Отмечая важность праздника, президент Абхазии назвал его символом возрождения Беларуси после Великой Отечественной войны, что свидетельствует о непоколебимой силе духа белорусского народа. "Абхазия и Беларусь, являясь частью одной страны, вместе противостояли единому врагу и вместе возрождали мирную жизнь. Эта историческая связь абхазского и белорусского народов является мощным фундаментом для развития двусторонних отношений сегодня. Убежден, что данная положительная динамика в лучшем виде отражает стремление народов Абхазии и Беларуси", – говорится в сообщении.Абхазский президент пожелал своему белорусскому коллеге и всему народу Беларуси мирного неба над головой, процветания и благополучия.
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Аслан Бжания поздравил Александра Лукашенко с Днем независимости Беларуси
13:02 03.07.2023 (обновлено: 13:04 03.07.2023)
День независимости, главный праздник белорусской государственности, традиционно отмечается 3 июля, в день освобождения Минска от немецкой оккупации в 1944 году.
СУХУМ, 3 июл – Sputnik.
Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко с Днем независимости Беларуси. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
Отмечая важность праздника, президент Абхазии назвал его символом возрождения Беларуси после Великой Отечественной войны, что свидетельствует о непоколебимой силе духа белорусского народа.
"Абхазия и Беларусь, являясь частью одной страны, вместе противостояли единому врагу и вместе возрождали мирную жизнь. Эта историческая связь абхазского и белорусского народов является мощным фундаментом для развития двусторонних отношений сегодня. Убежден, что данная положительная динамика в лучшем виде отражает стремление народов Абхазии и Беларуси", – говорится в сообщении.
Абхазский президент пожелал своему белорусскому коллеге и всему народу Беларуси мирного неба над головой, процветания и благополучия.