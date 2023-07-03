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Часть Сухума останется без воды во вторник 4 июля
Часть Сухума останется без воды во вторник 4 июля
Временные неудобства связаны с ремонтными работами в районе столичного вокзала. 03.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-03T21:21+0300
2023-07-03T21:21+0300
2023-07-03T21:21+0300
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СУХУМ, 3 июл - Sputnik. Часть Сухума останется без подачи питьевой воды завтра, 4 июля, сообщает пресс-служба столичного "Водоканала".Подача воды прекратится в 09:00 и возобновится в 18:00. Ограничения затронут жителей улиц Бегуаа, Заречной, Почтовой, Деповской, Станционной, части улицы Семерджиева, улиц Аланской, Гочуа, Папаскири, Гулия. Кроме того, нехватка воды будет ощущаться на верхних этажах многоэтажек в центре города.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости
Часть Сухума останется без воды во вторник 4 июля
Временные неудобства связаны с ремонтными работами в районе столичного вокзала.
СУХУМ, 3 июл - Sputnik. Часть Сухума останется без подачи питьевой воды завтра, 4 июля, сообщает пресс-служба столичного "Водоканала".
Подача воды прекратится в 09:00 и возобновится в 18:00. Ограничения затронут жителей улиц Бегуаа, Заречной, Почтовой, Деповской, Станционной, части улицы Семерджиева, улиц Аланской, Гочуа, Папаскири, Гулия.
Кроме того, нехватка воды будет ощущаться на верхних этажах многоэтажек в центре города.