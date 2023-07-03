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https://sputnik-abkhazia.ru/20230703/chast-sukhuma-ostanetsya-bez-vody-vo-vtornik-4-iyulya-1046695631.html
Часть Сухума останется без воды во вторник 4 июля
Часть Сухума останется без воды во вторник 4 июля
Временные неудобства связаны с ремонтными работами в районе столичного вокзала. 03.07.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 3 июл - Sputnik. Часть Сухума останется без подачи питьевой воды завтра, 4 июля, сообщает пресс-служба столичного "Водоканала".Подача воды прекратится в 09:00 и возобновится в 18:00. Ограничения затронут жителей улиц Бегуаа, Заречной, Почтовой, Деповской, Станционной, части улицы Семерджиева, улиц Аланской, Гочуа, Папаскири, Гулия. Кроме того, нехватка воды будет ощущаться на верхних этажах многоэтажек в центре города.
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абхазия, новости

Часть Сухума останется без воды во вторник 4 июля

21:21 03.07.2023
© Sputnik / Акоп КущянОтключения воды
Отключения воды - Sputnik Абхазия, 1920, 03.07.2023
© Sputnik / Акоп Кущян
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Временные неудобства связаны с ремонтными работами в районе столичного вокзала.
СУХУМ, 3 июл - Sputnik. Часть Сухума останется без подачи питьевой воды завтра, 4 июля, сообщает пресс-служба столичного "Водоканала".
Подача воды прекратится в 09:00 и возобновится в 18:00. Ограничения затронут жителей улиц Бегуаа, Заречной, Почтовой, Деповской, Станционной, части улицы Семерджиева, улиц Аланской, Гочуа, Папаскири, Гулия.
Кроме того, нехватка воды будет ощущаться на верхних этажах многоэтажек в центре города.
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