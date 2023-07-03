https://sputnik-abkhazia.ru/20230703/chrezvychayno-khrupkiy-fond-ashana-otkryl-sbor-na-operatsiyu-dlya-dameya-kuchuberiya-1046684552.html

Чрезвычайно хрупкий: фонд "Ашана" открыл сбор на операцию для Дамея Кучуберия

Чрезвычайно хрупкий: фонд "Ашана" открыл сбор на операцию для Дамея Кучуберия

У восьмилетнего Дамея Кучуберия несовершенный остеогенез, для продолжения лечения необходимо собрать более полутора миллиона рублей. 03.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-03T19:31+0300

2023-07-03T19:31+0300

2023-07-03T20:22+0300

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СУХУМ, 3 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор на лечение восьмилетнего Дамея Кучуберия с диагнозом "несовершенный остеогенез"."Мы ездили в Москву на лечение, прошли одиннадцать курсов, сейчас нам необходима операция. Мы надеемся, что после операции он сможет встать на ноги", – подчеркнула Дженни Кучуберия.Доктор травматолог-ортопед Республиканской детской больницы Георгий Морохия рассказал, что проблемы Дамея связаны с хрупкостью костей и частыми переломами."Данная операция направлена на то, чтобы установить на левое бедро, которое часто ломалось, телескопический стержень, который будет удлиняться с процессом роста ребенка. Вторым этапом будет проводиться операция на правое бедро. Перспективы есть всегда, мы надеемся на лучшее", – заметил врач.Менеджер по связям с общественностью КБФ "Ашана" Асида Мархолия рассказала, что для проведения операции Дамею Кучуберия необходимо собрать 1,6 миллиона рублей."Данная сумма неподъемна для семьи. В связи с этим мы открываем сбор средств на оказание медицинской помощи Дамею Кучуберия, чтобы ему в дальнейшем смогли установить необходимый штифт, чтобы мальчик смог встать на ноги и смог ходить так же, как его сверстники. Мы призываем каждого оказать посильную помощь Дамею в его неравной борьбе с болезнью, каждая сумма, каждый рубль будет очень важен и поможет ребенку", – сказала она.О способах оказания помощи ребенку можно узнать на официальном сайте фонда "Ашана".

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