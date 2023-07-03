https://sputnik-abkhazia.ru/20230703/ekspert-o-protivostoyanii-nato-rossii-oni-ne-gotovy-dlya-tyazheloy-voyny-s-tyazheloy-tekhnikoy-1046680028.html

Эксперт о противостоянии НАТО России: они не готовы для тяжелой войны с тяжелой техникой

Эксперт о противостоянии НАТО России: они не готовы для тяжелой войны с тяжелой техникой

Офицер-ветеран вооруженных сил США Станислав Крапивник в эфире радио Sputnik в программе "ИЗОЛЕНТА Live" рассказал о возможностях стран НАТО в противостоянии с... 03.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-03T12:16+0300

2023-07-03T12:16+0300

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Эксперт о противостоянии НАТО России: они не готовы для тяжелой войны с тяжелой техникой. Эксперт о противостоянии НАТО России: они не готовы для тяжелой войны с тяжелой техникой.

Есть ли у НАТО оружие для войны с Россией? Почему американские военные не готовы к боевому противостоянию России? Несут ли международные чиновники ответственность за свои публичные высказывания? Стоит ли опасаться провокации Киева на Запорожской АЭС? Об этом и не только – в программе "Изолента live" в эфире радио Sputnik."У НАТО есть оружие, в том числе тяжелое оружие. Разница в том, что НАТО, в данном случае американцы, вели 20 лет в Ираке и Афганистане партизанскую войну, и военные силы не готовы для тяжелой войны с тяжелой техникой. Сейчас они активно пытаются это изменить, перетренировать. Проблема в том, что у них нет промышленности, которая может выкачивать достаточно замен. Только "Уралвагонзавод" в России выкачивает в два раза больше танков, чем все страны НАТО", – отметил Крапивник. Подробности слушайте в подкасте.

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