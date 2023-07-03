https://sputnik-abkhazia.ru/20230703/fsb-predotvratila-pokushenie-na-glavu-kryma-aksenova-1046678188.html
ФСБ предотвратила покушение на главу Крыма Аксенова
ФСБ предотвратила покушение на главу Крыма Аксенова
Покушение организовала украинская разведка, для его осуществления был завербован 35-летний россиянин, его обучили основам разведывательно-подрывной... 03.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-03T10:55+0300
2023-07-03T10:55+0300
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СУХУМ, 3 июн – Sputnik. Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили покушение на главу Республики Крым Сергея Аксенова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Уточняется, что подозреваемый, гражданин России, планировал взорвать автомобиль Аксенова. Его задержали, когда он забирал бомбу из тайника. Сейчас подозреваемый заключен под стражу. В отношении него возбуждены уголовные дела о покушении на совершение теракта (часть 1 статьи 30, часть 1 статьи 205 Уголовного кодекса России) и о незаконном хранении и ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств (часть 1 статьи 222.1 Уголовного кодекса).
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фсб, новости, крым, россия, украина
фсб, новости, крым, россия, украина
ФСБ предотвратила покушение на главу Крыма Аксенова
10:55 03.07.2023 (обновлено: 11:03 03.07.2023)
Покушение организовала украинская разведка, для его осуществления был завербован 35-летний россиянин, его обучили основам разведывательно-подрывной деятельности, в том числе минно-взрывному делу.
СУХУМ, 3 июн – Sputnik.
Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили покушение на главу Республики Крым Сергея Аксенова. Об этом сообщает
пресс-служба ведомства.
Уточняется, что подозреваемый, гражданин России, планировал взорвать автомобиль Аксенова. Его задержали, когда он забирал бомбу из тайника.
Сейчас подозреваемый заключен под стражу. В отношении него возбуждены уголовные дела о покушении на совершение теракта (часть 1 статьи 30, часть 1 статьи 205 Уголовного кодекса России) и о незаконном хранении и ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств (часть 1 статьи 222.1 Уголовного кодекса).