https://sputnik-abkhazia.ru/20230703/khlobustov-o-gotovivshemsya-pokushenii-na-glavu-kryma-odna-iz-form-kontrnastupleniya--1046684473.html
Хлобустов о готовившемся покушении на главу Крыма: одна из форм контрнаступления
Хлобустов о готовившемся покушении на главу Крыма: одна из форм контрнаступления
Эксперт Фонда национальной и международной безопасности, историк спецслужб Олег Хлобустов в эфире радио Sputnik о задержании гражданина Росси, планировавшего... 03.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-03T13:52+0300
2023-07-03T13:52+0300
2023-07-03T13:52+0300
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Хлобустов о готовившемся покушении на главу Крыма: одна из форм контрнаступления
Хлобустов о готовившемся покушении на главу Крыма: одна из форм контрнаступления
В ФСБ заявили о задержании гражданина России, планировавшего покушение на главу Крыма Сергея Аксенова. В ведомстве уточнили, что задержанный был завербован сотрудниками СБУ. Он проходил обучение на территории Украины, после чего был отправлен в Симферополь, где получал инструкции от куратора. Завербованный террорист был задержан во время изъятия бомбы из тайника. Эту тему в эфире радио Sputnik прокомментировал Эксперт Фонда национальной и международной безопасности, историк спецслужб Олег Хлобустов."Это одна из форм того самого контрнаступления. И цель здесь – не столько материальный ущерб, сколько воздействие на настроения в обществе", - отметил Хлобустов. Подробности слушайте в подкасте.
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подкасты, россия, крым, спецоперация, аудио
подкасты, россия, крым, спецоперация, аудио
Хлобустов о готовившемся покушении на главу Крыма: одна из форм контрнаступления
Эксперт Фонда национальной и международной безопасности, историк спецслужб Олег Хлобустов в эфире радио Sputnik о задержании гражданина Росси, планировавшего покушение на главу Крыма Сергея Аксенова.
В ФСБ заявили о задержании гражданина России, планировавшего покушение на главу Крыма Сергея Аксенова. В ведомстве уточнили, что задержанный был завербован сотрудниками СБУ. Он проходил обучение на территории Украины, после чего был отправлен в Симферополь, где получал инструкции от куратора. Завербованный террорист был задержан во время изъятия бомбы из тайника. Эту тему в эфире радио Sputnik прокомментировал Эксперт Фонда национальной и международной безопасности, историк спецслужб Олег Хлобустов.
"Это одна из форм того самого контрнаступления. И цель здесь – не столько материальный ущерб, сколько воздействие на настроения в обществе", - отметил Хлобустов.
Подробности слушайте в подкасте.