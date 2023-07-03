https://sputnik-abkhazia.ru/20230703/posledniy-gudok-layner-knyaz-vladimir-pokinul-sukhum-1046675769.html
Последний гудок: лайнер "Князь Владимир" покинул Сухум
Последний гудок: лайнер "Князь Владимир" покинул Сухум
Круизный лайнер "Князь Владимир" прибыл в Абхазию 30 июня. Что впечатлило туристов больше всего смотрите в нашем видео. 03.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-03T00:23+0300
2023-07-03T00:23+0300
2023-07-03T00:23+0300
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"князь владимир" в абхазии
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82 пассажира "Князя Владимир" три дня находились в Абхазии. Они успели посетить Новоафонский монастырь, пещеру и водопад, прогулялись по сухумской набережной и поднялись на смотровую площадку Сухумской горы, побывали в Каманах. В этом году рейсы будут осуществляться по маршруту Сочи-Сухум-Сочи. Круиз будет длиться пять дней, три из которых лайнер будет стоять в абхазском порту. За сезон – с 29 июня по 11 сентября – состоится 10 круизов.
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MIA „Rosiya Segodnya“
видео, абхазия, мультимедиа, "князь владимир" в абхазии , видео
видео, абхазия, мультимедиа, "князь владимир" в абхазии , видео
Последний гудок: лайнер "Князь Владимир" покинул Сухум
Круизный лайнер "Князь Владимир" прибыл в Абхазию 30 июня. Что впечатлило туристов больше всего смотрите в нашем видео.
82 пассажира "Князя Владимир" три дня находились в Абхазии. Они успели посетить Новоафонский монастырь, пещеру и водопад, прогулялись по сухумской набережной и поднялись на смотровую площадку Сухумской горы, побывали в Каманах.
В этом году рейсы будут осуществляться по маршруту Сочи-Сухум-Сочи. Круиз будет длиться пять дней, три из которых лайнер будет стоять в абхазском порту. За сезон – с 29 июня по 11 сентября – состоится 10 круизов.