https://sputnik-abkhazia.ru/20230703/rabotu-bankovskogo-sektora-abkhazii-v-2023-godu-obsudili-v-kabmine-1046694911.html
Работу банковского сектора Абхазии в 2023 году обсудили в Кабмине
Работу банковского сектора Абхазии в 2023 году обсудили в Кабмине
По словам главы Нацбанка Абхазии Беслана Барателия, меры по финансовому оздоровлению банков приносят положительные результаты. В ближайшее время официальные... 03.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-03T19:10+0300
2023-07-03T19:10+0300
2023-07-03T19:18+0300
в абхазии
абхазия
новости
национальный банк абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/03/1046692869_0:122:1000:685_1920x0_80_0_0_bfe9b5d9b227288566e7a7a19d4e20a2.jpg
СУХУМ, 3 июл - Sputnik. Работу банковского сектора Абхазии за первое полугодие 2023 года обсудили премьер-министр Александр Анкваб и вице-премьеры, министр экономики Кристина Озган и министр финансов Владимир Делба с председателем Банка Абхазии Бесланом Барателия. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина. На 40% объем безналичных операций через инфраструктуру АПРА, он составил 4,6 миллиарда рублей. Объем операций по абхазским картам за пределами республики составил 45 миллионов рублей - на 39% больше, чем в 2022 году. Также Барателия рассказал о популярности, которой абхазский апсар пользовался на нумизматической ярмарке в Гонконге. По его словам, посетители могли приобрести две абхазские банкноты и около 50 видов монет разного номинала. Абхазскими деньгами заинтересовались нумизматы более чем из 30 стран мира, а те, кто не смог приобрести их на месте, связываются с банком, чтобы организовать доставку онлайн.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/03/1046692869_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_c57d8632bbf2eb46797d4e7153579771.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, национальный банк абхазии
абхазия, новости, национальный банк абхазии
Работу банковского сектора Абхазии в 2023 году обсудили в Кабмине
19:10 03.07.2023 (обновлено: 19:18 03.07.2023)
По словам главы Нацбанка Абхазии Беслана Барателия, меры по финансовому оздоровлению банков приносят положительные результаты. В ближайшее время официальные данные от кредитных организаций будут опубликованы.
СУХУМ, 3 июл - Sputnik
. Работу банковского сектора Абхазии за первое полугодие 2023 года обсудили премьер-министр Александр Анкваб и вице-премьеры, министр экономики Кристина Озган и министр финансов Владимир Делба с председателем Банка Абхазии Бесланом Барателия. Об этом сообщает
пресс-служба Кабмина.
По словам Барателия, обороны национальной платежной системы АПРА за шесть месяцев составили 13,97 миллиарда рублей, что превышает предыдущие показатели на 15%.
На 40% объем безналичных операций через инфраструктуру АПРА, он составил 4,6 миллиарда рублей. Объем операций по абхазским картам за пределами республики составил 45 миллионов рублей - на 39% больше, чем в 2022 году.
Также Барателия рассказал о популярности, которой абхазский апсар пользовался на нумизматической ярмарке в Гонконге. По его словам, посетители могли приобрести две абхазские банкноты и около 50 видов монет разного номинала.
Абхазскими деньгами заинтересовались нумизматы более чем из 30 стран мира, а те, кто не смог приобрести их на месте, связываются с банком, чтобы организовать доставку онлайн.