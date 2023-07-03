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Работу банковского сектора Абхазии в 2023 году обсудили в Кабмине

Работу банковского сектора Абхазии в 2023 году обсудили в Кабмине

По словам главы Нацбанка Абхазии Беслана Барателия, меры по финансовому оздоровлению банков приносят положительные результаты. В ближайшее время официальные... 03.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-03T19:10+0300

2023-07-03T19:10+0300

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СУХУМ, 3 июл - Sputnik. Работу банковского сектора Абхазии за первое полугодие 2023 года обсудили премьер-министр Александр Анкваб и вице-премьеры, министр экономики Кристина Озган и министр финансов Владимир Делба с председателем Банка Абхазии Бесланом Барателия. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина. На 40% объем безналичных операций через инфраструктуру АПРА, он составил 4,6 миллиарда рублей. Объем операций по абхазским картам за пределами республики составил 45 миллионов рублей - на 39% больше, чем в 2022 году. Также Барателия рассказал о популярности, которой абхазский апсар пользовался на нумизматической ярмарке в Гонконге. По его словам, посетители могли приобрести две абхазские банкноты и около 50 видов монет разного номинала. Абхазскими деньгами заинтересовались нумизматы более чем из 30 стран мира, а те, кто не смог приобрести их на месте, связываются с банком, чтобы организовать доставку онлайн.

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