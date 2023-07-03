https://sputnik-abkhazia.ru/20230703/tri-avtomobilya-stolknulis-v-gagrskom-rayone-1046692113.html

Три автомобиля столкнулись в Гагрском районе

Три автомобиля столкнулись в Гагрском районе

В результате ДТП в Гагрском районе в больницу были доставлены четыре человека. 03.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-03T17:15+0300

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СУХУМ, 3 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Три автомобиля столкнулись на 14-м километре республиканской трассы в Гагрском районе примерно в 16:00 в понедельник, 3 июля. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил начальник ОВД поселка Цандрипш Эрик Хутаба.В результате аварии в Гагрскую ЦРБ доставили четырех человек. Одна женщина находится в тяжелом состоянии.Из-за столкновения на этом участке трассы образовалась пробка. Сотрудники ГАИ помогают восстановить движение. На место аварии также были вызваны спасатели МЧС Гагрского района, которые и извлекли пассажирку из заблокированного автомобиля.

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