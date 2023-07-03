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Три автомобиля столкнулись в Гагрском районе
Три автомобиля столкнулись в Гагрском районе
В результате ДТП в Гагрском районе в больницу были доставлены четыре человека. 03.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-03T17:15+0300
2023-07-03T17:15+0300
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СУХУМ, 3 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Три автомобиля столкнулись на 14-м километре республиканской трассы в Гагрском районе примерно в 16:00 в понедельник, 3 июля. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил начальник ОВД поселка Цандрипш Эрик Хутаба.В результате аварии в Гагрскую ЦРБ доставили четырех человек. Одна женщина находится в тяжелом состоянии.Из-за столкновения на этом участке трассы образовалась пробка. Сотрудники ГАИ помогают восстановить движение. На место аварии также были вызваны спасатели МЧС Гагрского района, которые и извлекли пассажирку из заблокированного автомобиля.
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абхазия, новости, дтп
Три автомобиля столкнулись в Гагрском районе
17:15 03.07.2023 (обновлено: 17:20 03.07.2023)
В результате ДТП в Гагрском районе в больницу были доставлены четыре человека.
СУХУМ, 3 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Три автомобиля столкнулись на 14-м километре республиканской трассы в Гагрском районе примерно в 16:00 в понедельник, 3 июля. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил начальник ОВД поселка Цандрипш Эрик Хутаба.
В результате аварии в Гагрскую ЦРБ доставили четырех человек. Одна женщина находится в тяжелом состоянии.
Из-за столкновения на этом участке трассы образовалась пробка. Сотрудники ГАИ помогают восстановить движение. На место аварии также были вызваны спасатели МЧС Гагрского района, которые и извлекли пассажирку из заблокированного автомобиля.