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Вылечиться и стать футболистом: о чем мечтает подопечный фонда "Ашана"
Вылечиться и стать футболистом: о чем мечтает подопечный фонда "Ашана"
Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор на лечение восьмилетнего Дамея Кучуберия с диагнозом несовершенный остеогенез. 03.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-03T22:20+0300
2023-07-03T22:20+0300
2023-07-03T22:21+0300
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Из-за болезни, несовершенного остеогенеза, у восьмилетнего Дамея Кучуберия очень хрупкие кости. Для того, чтобы его левое бедро не ломалось, мальчику нужна операция стоимостью более полутора миллионов рублей. "Данная операция направлена на то, чтобы установить на левое бедро, которое часто ломалось телескопический стержень, который будет удлиняться с процессом роста ребенка. Вторым этапом будет проводиться операция на правое бедро. Перспективы есть всегда, мы надеемся на лучшее", - рассказал травматолог-ортопед республиканской детской больницы Георгий Морохия.Мама мальчика Дженни Кучуберия рассказала, что Дамей - очень активный и любознательный ребенок. В этом году он с отличием закончил первый класс. Еще одна страсть ребенка - футбол, из всех знаменитых игроков он предпочитает следить за Лионелем Месси. Дамей мечтает и сам стать футболистом, когда вырастет.О способах оказания помощи ребенку можно узнать на официальном сайте фонда "Ашана".
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видео, мультимедиа, абхазия, культурно-благотворительный фонд "ашана", видео
видео, мультимедиа, абхазия, культурно-благотворительный фонд "ашана", видео
Вылечиться и стать футболистом: о чем мечтает подопечный фонда "Ашана"
22:20 03.07.2023 (обновлено: 22:21 03.07.2023)
Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор на лечение восьмилетнего Дамея Кучуберия с диагнозом несовершенный остеогенез.
Из-за болезни, несовершенного остеогенеза, у восьмилетнего Дамея Кучуберия очень хрупкие кости. Для того, чтобы его левое бедро не ломалось, мальчику нужна операция стоимостью более полутора миллионов рублей.
"Данная операция направлена на то, чтобы установить на левое бедро, которое часто ломалось телескопический стержень, который будет удлиняться с процессом роста ребенка. Вторым этапом будет проводиться операция на правое бедро. Перспективы есть всегда, мы надеемся на лучшее", - рассказал травматолог-ортопед республиканской детской больницы Георгий Морохия.
Мама мальчика Дженни Кучуберия рассказала, что Дамей - очень активный и любознательный ребенок. В этом году он с отличием закончил первый класс. Еще одна страсть ребенка - футбол, из всех знаменитых игроков он предпочитает следить за Лионелем Месси. Дамей мечтает и сам стать футболистом, когда вырастет.
О способах оказания помощи ребенку можно узнать на официальном сайте
фонда "Ашана".