https://sputnik-abkhazia.ru/20230703/vzaimnyy-interes-ashuba-o-mezhparlamentskom-sotrudnichestve-mezhdu-abkhaziey-i-rossiey-1046669765.html

Взаимный интерес: Ашуба о межпарламентском сотрудничестве между Абхазией и Россией

Взаимный интерес: Ашуба о межпарламентском сотрудничестве между Абхазией и Россией

Как строится межпарламентское сотрудничество между Абхазией и Россией, какая ведется работа по взаимодействию двух законодательных органов и в чем состоит... 03.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-03T10:15+0300

2023-07-03T10:15+0300

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радио

подкасты

гармонизация законодательств абхазии и россии

парламент абхазии

взаимный интерес

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Взаимный интерес: Ашуба о межпарламентском сотрудничестве между Абхазией и Россией Взаимный интерес: Ашуба о межпарламентском сотрудничестве между Абхазией и Россией

Взаимоотношения с российскими коллегами складываются интенсивно, сказал Ашуба в беседе на радио. Он обозначил наиболее актуальные вопросы межпарламентского взаимодействия."В первую очередь обсуждаются вопросы, связанные с гармонизацией законодательства. Часть уже приняли. На ближайшей сессии будут рассматриваться три законопроекта. Я думаю, эти законодательные акты полезны для Абхазии, для России, для наших предпринимателей, чтобы правила экономического взаимодействия были понятны", – сказал Ашуба.Говоря о вопросе упрощенного перехода границы с Россией, спикер Народного Собрания отметил, что он обсуждается на каждой встрече, но необходимого решения пока нет."Мы много лет обсуждаем вопросы государственной границы, много комиссий выезжало. И положение на границе меняется за три дня до выезда комиссии и продолжается так три дня после ее отъезда. Затем все возвращается на круги своя. В мае прошлого года была встреча в Госдуме. Было принято решение о создании рабочей группы. Комиссия пришла к определенным результатам. Были открыты дополнительные пункты, было согласовано решение в том, что граница будет модифицирована, техническое оснащение будет новым. Но мы должны понять, что границей надо заниматься постоянно. Все болевые точки были озвучены на встрече с Петром Толстым. Он знает проблематику. Работа рабочей группы была завершена, но я предложил ее возобновить с тем, чтоб работа была на постоянной основе", – сказал Ашуба.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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подкасты, гармонизация законодательств абхазии и россии, парламент абхазии, взаимный интерес, аудио