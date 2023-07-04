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Аслан Бжания поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником
Аслан Бжания поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником
Абхазские спасатели отмечают профессиональный праздник 4 июля, в день, когда 17 лет назад было основано Министерство по чрезвычайным ситуациям. 04.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-04T14:10+0300
2023-07-04T14:10+0300
2023-07-04T14:38+0300
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СУХУМ, 4 июл – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии с профессиональным праздником, сообщает агентство "Апсныпресс"."Работа в МЧС требует от людей не только профессионализма, но и мужества, смелости, решительности и бескорыстия. Каждый день, рискуя своими жизнями, спасая жизни людей, вы сталкиваетесь с различными трудностями, неожиданными вызовами и аварийными ситуациями. Но, независимо от того, какая задача стоит перед вами, работа всегда выполняется на высшем уровне", – говорится в поздравлении.Глава государства пожелал всему личному составу министерства крепкого здоровья и неиссякаемого оптимизма.
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абхазия, аслан бжания, новости
Аслан Бжания поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником
14:10 04.07.2023 (обновлено: 14:38 04.07.2023)
Абхазские спасатели отмечают профессиональный праздник 4 июля, в день, когда 17 лет назад было основано Министерство по чрезвычайным ситуациям.
СУХУМ, 4 июл – Sputnik
. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии с профессиональным праздником, сообщает агентство "Апсныпресс
".
Президент отметил, что на протяжении 17 лет со дня создания ведомства система обеспечения безопасности граждан и гостей республики налаживалась и совершенствовалась.
"Работа в МЧС требует от людей не только профессионализма, но и мужества, смелости, решительности и бескорыстия. Каждый день, рискуя своими жизнями, спасая жизни людей, вы сталкиваетесь с различными трудностями, неожиданными вызовами и аварийными ситуациями. Но, независимо от того, какая задача стоит перед вами, работа всегда выполняется на высшем уровне", – говорится в поздравлении.
Глава государства пожелал всему личному составу министерства крепкого здоровья и неиссякаемого оптимизма.