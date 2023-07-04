https://sputnik-abkhazia.ru/20230704/aslan-bzhaniya-pozdravil-sotrudnikov-mchs-s-professionalnym-prazdnikom-1046708119.html

Аслан Бжания поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником

Аслан Бжания поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником

Абхазские спасатели отмечают профессиональный праздник 4 июля, в день, когда 17 лет назад было основано Министерство по чрезвычайным ситуациям. 04.07.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 4 июл – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии с профессиональным праздником, сообщает агентство "Апсныпресс"."Работа в МЧС требует от людей не только профессионализма, но и мужества, смелости, решительности и бескорыстия. Каждый день, рискуя своими жизнями, спасая жизни людей, вы сталкиваетесь с различными трудностями, неожиданными вызовами и аварийными ситуациями. Но, независимо от того, какая задача стоит перед вами, работа всегда выполняется на высшем уровне", – говорится в поздравлении.Глава государства пожелал всему личному составу министерства крепкого здоровья и неиссякаемого оптимизма.

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