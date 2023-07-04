https://sputnik-abkhazia.ru/20230704/bog-svo-dominirovanie-rossiyskoy-artillerii-uprocheno-gaubitsami-msta-s-1046698859.html

Бог СВО: доминирование российской артиллерии упрочено гаубицами "Мста-С"

Бог СВО: доминирование российской артиллерии упрочено гаубицами "Мста-С"

Российская модернизированная самоходная артустановка "Мста-С" – достойный образец могущества, надежности и точности, отмечает военный обозреватель Sputnik... 04.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-04T12:00+0300

2023-07-04T12:00+0300

2023-07-04T12:00+0300

россия

нато

технологии

мнение

авторы

колумнисты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/0d/1040228870_0:163:3063:1886_1920x0_80_0_0_66a2f5fb948600dfd9578082b9ab1fa9.jpg

Самым эффективным видом вооружения в ходе российской специальной военной операции остается артиллерия, которая обеспечивает до 80% огневого поражения боевой техники и живой силы ВСУ.Новая артиллерийская система "Мста-С" интегрирована со спутниковой навигационной системой "ГЛОНАСС", что существенно ускоряет ориентирование на местности в сложных географических условиях, позволяет оперативнее и эффективнее решать огневые задачи.При необходимости, можно управлять стрельбой дистанционно – с командного пункта батареи. Корректировка огня осуществляется во взаимодействии с расчетами беспилотников "Орлан-10".В конструкции гаубицы "Мста-С" реализована функция огневого налета, что означает одновременное поражение цели несколькими снарядами, выпущенными из одной САУ по разным траекториям.Ведение огня автоматизировано. Готовность к стрельбе – 90 секунд с момента прибытия на огневой рубеж, и еще меньше времени нужно для ухода (на другую позицию).Немаловажна скрытность. Особый компонент из синтетического материала "Накидка" маскирует под температуру окружающей среды даже разогретую после интенсивной стрельбы гаубицу.Самая массовая САУ в Сухопутных войсках России – "Мста-С" – предназначена для поражения артиллерийских батарей, танков, бронетранспортеров, оборонительных сооружений, пунктов управления, узлов связи, живой силы, объектов тыла противника.В боекомплекте – осколочно-фугасные, кассетные, корректируемые снаряды "Сантиметр" и "Краснополь", а также ядерные (до двух килотонн) и снаряды-постановщики радиопомех.В башне – 50 снарядов, однако механизмы подачи снарядов с грунта обеспечивают ведение стрельбы с высоким темпом без расхода возимого боекомплекта.Корпус гаубицы "Мста-С" из 15-мм плит гомогенной стали защищает экипаж от бронебойных пуль и осколков, и не слишком перегружает ходовую часть и двигатель (масса машины 42 тонны).Шесть опорных катков, поддерживающие ролики и телескопические амортизаторы – эффективно гасят колебания при стрельбе. "Сердце" САУ – 12-цилиндровый V-образный дизельный двигатель В-84А мощью в 780 л.с. обеспечивает высокую маневренность и скорость – до 60 км/час, запас хода без дозаправки – 600 км.Если основной двигатель выйдет из строя, "выручит" резервная газовая турбина, способная тянуть гаубицу до восьми часов.САУ способна преодолевать водные преграды глубиной до 5 м и шириной до 1 км. Гаубица "Мста-С" считается одной из лучших в мире, и отлично работает в зоне СВО.Особенности боевого примененияНовейшая система управления огнем САУ "Мста-С" позволяет произвести первый выстрел сразу после получения данных о цели.Информация поступает непосредственно в систему от разных источников (корректировщики, передовые разведгруппы, беспилотники, штабы разного уровня и другие). В цифровом формате автоматически выдаются установки стрельбы. После подтверждения командиром экипажа орудие самостоятельно наводится на цель, и ведет огонь.Автоматизированые процессы заряжания, выбора типа боеприпасов и выброса стреляных гильз обеспечивают высокую скорострельность и снижают физические нагрузки на экипаж.Время – ключевой параметр современного боя, кто быстрее и точнее наносит удар, тот ближе к победе. На украинском ТВД это российские артиллеристы.По информации научного сотрудника Королевского института оборонных исследований (RUSI) доктора Джека Уотлинга, артиллерия России с начала СВО улучшили свои контрбатарейные возможности в несколько раз – за счет "упрощения технологического процесса" получения (обмена) разведывательной информацией.Запад признал очевидное количественное и качественное доминирование российской артиллерии в зоне СВО. Информационное агентство France Presse сообщило, что российские войска способны вести массированный артиллерийский огонь – "запасы снарядов у России едва ли не безграничны".Возможности артиллеристов ВСУ, то есть ВПК стран НАТО – гораздо скромнее.Количество артиллерийских стволов на каждый километр линии фронта также имеет значение. Российская армия до начала СВО имела в строю, по разным данным, от 500 до 800 гаубиц "Мста-С" разных модификаций.Западный рейтинг военной мощи стран мира Global Firepower "насчитал" в России более 4270 единиц самоходной артиллерии и более 2520 РСЗО.Напомню, кроме гаубиц "Мста-С", для противника у России есть целый "букет" самоходных артиллерийских установок: 122-мм "Гвоздика", 152-мм "Акация" и "Гиацинт", 203-мм "Пион", а также минометы 82-мм "Василек" и 240-мм "Тюльпан".Анализ современных локальных войн и вооруженных конфликтов показывает, что наибольшее значение "на земле" имеет огневое поражение противника средствами артиллерии.Дальность, точность и могущество артиллерийских боеприпасов позволяют достигать огневого превосходства на поле боя, уничтожать (подавлять или ослаблять) ударные средства и живую силу на передовых рубежах, разрушать инфраструктуру в ближнем тылу, изолировать второй эшелон и резервы войск противника.Артиллерия остается "Богом войны", и многократное огневое превосходство российской артиллерии в зоне спецоперации фактически означает смертный приговор ВСУ и прокси-войскам НАТО.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230629/minnye-zagrazhdeniya-svo-kak-rabotayut-zmey-gorynych-i-zemledelie-1046609258.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230630/baza-strategicheskoy-aviatsii-vks-rossii-na-kube-byt-ili-ne-byt-1046635480.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

россия, нато, технологии, мнение, авторы, колумнисты