https://sputnik-abkhazia.ru/20230704/bog-svo-dominirovanie-rossiyskoy-artillerii-uprocheno-gaubitsami-msta-s-1046698859.html
Бог СВО: доминирование российской артиллерии упрочено гаубицами "Мста-С"
Бог СВО: доминирование российской артиллерии упрочено гаубицами "Мста-С"
Российская модернизированная самоходная артустановка "Мста-С" – достойный образец могущества, надежности и точности, отмечает военный обозреватель Sputnik... 04.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-04T12:00+0300
2023-07-04T12:00+0300
2023-07-04T12:00+0300
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Самым эффективным видом вооружения в ходе российской специальной военной операции остается артиллерия, которая обеспечивает до 80% огневого поражения боевой техники и живой силы ВСУ.Новая артиллерийская система "Мста-С" интегрирована со спутниковой навигационной системой "ГЛОНАСС", что существенно ускоряет ориентирование на местности в сложных географических условиях, позволяет оперативнее и эффективнее решать огневые задачи.При необходимости, можно управлять стрельбой дистанционно – с командного пункта батареи. Корректировка огня осуществляется во взаимодействии с расчетами беспилотников "Орлан-10".В конструкции гаубицы "Мста-С" реализована функция огневого налета, что означает одновременное поражение цели несколькими снарядами, выпущенными из одной САУ по разным траекториям.Ведение огня автоматизировано. Готовность к стрельбе – 90 секунд с момента прибытия на огневой рубеж, и еще меньше времени нужно для ухода (на другую позицию).Немаловажна скрытность. Особый компонент из синтетического материала "Накидка" маскирует под температуру окружающей среды даже разогретую после интенсивной стрельбы гаубицу.Самая массовая САУ в Сухопутных войсках России – "Мста-С" – предназначена для поражения артиллерийских батарей, танков, бронетранспортеров, оборонительных сооружений, пунктов управления, узлов связи, живой силы, объектов тыла противника.В боекомплекте – осколочно-фугасные, кассетные, корректируемые снаряды "Сантиметр" и "Краснополь", а также ядерные (до двух килотонн) и снаряды-постановщики радиопомех.В башне – 50 снарядов, однако механизмы подачи снарядов с грунта обеспечивают ведение стрельбы с высоким темпом без расхода возимого боекомплекта.Корпус гаубицы "Мста-С" из 15-мм плит гомогенной стали защищает экипаж от бронебойных пуль и осколков, и не слишком перегружает ходовую часть и двигатель (масса машины 42 тонны).Шесть опорных катков, поддерживающие ролики и телескопические амортизаторы – эффективно гасят колебания при стрельбе. "Сердце" САУ – 12-цилиндровый V-образный дизельный двигатель В-84А мощью в 780 л.с. обеспечивает высокую маневренность и скорость – до 60 км/час, запас хода без дозаправки – 600 км.Если основной двигатель выйдет из строя, "выручит" резервная газовая турбина, способная тянуть гаубицу до восьми часов.САУ способна преодолевать водные преграды глубиной до 5 м и шириной до 1 км. Гаубица "Мста-С" считается одной из лучших в мире, и отлично работает в зоне СВО.Особенности боевого примененияНовейшая система управления огнем САУ "Мста-С" позволяет произвести первый выстрел сразу после получения данных о цели.Информация поступает непосредственно в систему от разных источников (корректировщики, передовые разведгруппы, беспилотники, штабы разного уровня и другие). В цифровом формате автоматически выдаются установки стрельбы. После подтверждения командиром экипажа орудие самостоятельно наводится на цель, и ведет огонь.Автоматизированые процессы заряжания, выбора типа боеприпасов и выброса стреляных гильз обеспечивают высокую скорострельность и снижают физические нагрузки на экипаж.Время – ключевой параметр современного боя, кто быстрее и точнее наносит удар, тот ближе к победе. На украинском ТВД это российские артиллеристы.По информации научного сотрудника Королевского института оборонных исследований (RUSI) доктора Джека Уотлинга, артиллерия России с начала СВО улучшили свои контрбатарейные возможности в несколько раз – за счет "упрощения технологического процесса" получения (обмена) разведывательной информацией.Запад признал очевидное количественное и качественное доминирование российской артиллерии в зоне СВО. Информационное агентство France Presse сообщило, что российские войска способны вести массированный артиллерийский огонь – "запасы снарядов у России едва ли не безграничны".Возможности артиллеристов ВСУ, то есть ВПК стран НАТО – гораздо скромнее.Количество артиллерийских стволов на каждый километр линии фронта также имеет значение. Российская армия до начала СВО имела в строю, по разным данным, от 500 до 800 гаубиц "Мста-С" разных модификаций.Западный рейтинг военной мощи стран мира Global Firepower "насчитал" в России более 4270 единиц самоходной артиллерии и более 2520 РСЗО.Напомню, кроме гаубиц "Мста-С", для противника у России есть целый "букет" самоходных артиллерийских установок: 122-мм "Гвоздика", 152-мм "Акация" и "Гиацинт", 203-мм "Пион", а также минометы 82-мм "Василек" и 240-мм "Тюльпан".Анализ современных локальных войн и вооруженных конфликтов показывает, что наибольшее значение "на земле" имеет огневое поражение противника средствами артиллерии.Дальность, точность и могущество артиллерийских боеприпасов позволяют достигать огневого превосходства на поле боя, уничтожать (подавлять или ослаблять) ударные средства и живую силу на передовых рубежах, разрушать инфраструктуру в ближнем тылу, изолировать второй эшелон и резервы войск противника.Артиллерия остается "Богом войны", и многократное огневое превосходство российской артиллерии в зоне спецоперации фактически означает смертный приговор ВСУ и прокси-войскам НАТО.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230629/minnye-zagrazhdeniya-svo-kak-rabotayut-zmey-gorynych-i-zemledelie-1046609258.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230630/baza-strategicheskoy-aviatsii-vks-rossii-na-kube-byt-ili-ne-byt-1046635480.html
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россия, нато, технологии, мнение, авторы, колумнисты
россия, нато, технологии, мнение, авторы, колумнисты
Бог СВО: доминирование российской артиллерии упрочено гаубицами "Мста-С"
Александр Хроленко
Военный обозреватель
Российская модернизированная самоходная артустановка "Мста-С" – достойный образец могущества, надежности и точности, отмечает военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко.
Самым эффективным видом вооружения в ходе российской специальной военной операции остается артиллерия, которая обеспечивает до 80% огневого поражения боевой техники и живой силы ВСУ.
"Ростех" 29 июня передал Минобороны РФ первую партию новых 152-мм гаубиц 2С19М1 "Мста-С" в рамках выполнения гособоронзаказа 2023 года. Модернизированная гаубица оснащена автоматизированной системой управления наведением и огнем (АСУНО), отличается высокой скорострельностью – 8 выстрелов в минуту (модификация 2С19М2 – до 10 выстрелов), способна круглосуточно, в любых погодных условиях различными типами снарядов поражать цели на удалении до 40 км.
Новая артиллерийская система "Мста-С" интегрирована со спутниковой навигационной системой "ГЛОНАСС", что существенно ускоряет ориентирование на местности в сложных географических условиях, позволяет оперативнее и эффективнее решать огневые задачи.
При необходимости, можно управлять стрельбой дистанционно – с командного пункта батареи. Корректировка огня осуществляется во взаимодействии с расчетами беспилотников "Орлан-10".
В конструкции гаубицы "Мста-С" реализована функция огневого налета, что означает одновременное поражение цели несколькими снарядами, выпущенными из одной САУ по разным траекториям.
Ведение огня автоматизировано. Готовность к стрельбе – 90 секунд с момента прибытия на огневой рубеж, и еще меньше времени нужно для ухода (на другую позицию).
Немаловажна скрытность. Особый компонент из синтетического материала "Накидка" маскирует под температуру окружающей среды даже разогретую после интенсивной стрельбы гаубицу.
Самая массовая САУ в Сухопутных войсках России – "Мста-С" – предназначена для поражения артиллерийских батарей, танков, бронетранспортеров, оборонительных сооружений, пунктов управления, узлов связи, живой силы, объектов тыла противника.
В боекомплекте – осколочно-фугасные, кассетные, корректируемые снаряды "Сантиметр" и "Краснополь", а также ядерные (до двух килотонн) и снаряды-постановщики радиопомех.
В башне – 50 снарядов, однако механизмы подачи снарядов с грунта обеспечивают ведение стрельбы с высоким темпом без расхода возимого боекомплекта.
Корпус гаубицы "Мста-С" из 15-мм плит гомогенной стали защищает экипаж от бронебойных пуль и осколков, и не слишком перегружает ходовую часть и двигатель (масса машины 42 тонны).
Шесть опорных катков, поддерживающие ролики и телескопические амортизаторы – эффективно гасят колебания при стрельбе. "Сердце" САУ – 12-цилиндровый V-образный дизельный двигатель В-84А мощью в 780 л.с. обеспечивает высокую маневренность и скорость – до 60 км/час, запас хода без дозаправки – 600 км.
Если основной двигатель выйдет из строя, "выручит" резервная газовая турбина, способная тянуть гаубицу до восьми часов.
САУ способна преодолевать водные преграды глубиной до 5 м и шириной до 1 км. Гаубица "Мста-С" считается одной из лучших в мире, и отлично работает в зоне СВО.
Особенности боевого применения
Новейшая система управления огнем САУ "Мста-С" позволяет произвести первый выстрел сразу после получения данных о цели.
Информация поступает непосредственно в систему от разных источников (корректировщики, передовые разведгруппы, беспилотники, штабы разного уровня и другие). В цифровом формате автоматически выдаются установки стрельбы. После подтверждения командиром экипажа орудие самостоятельно наводится на цель, и ведет огонь.
Автоматизированые процессы заряжания, выбора типа боеприпасов и выброса стреляных гильз обеспечивают высокую скорострельность и снижают физические нагрузки на экипаж.
Время – ключевой параметр современного боя, кто быстрее и точнее наносит удар, тот ближе к победе. На украинском ТВД это российские артиллеристы.
По информации научного сотрудника Королевского института оборонных исследований (RUSI) доктора Джека Уотлинга, артиллерия России с начала СВО улучшили свои контрбатарейные возможности в несколько раз – за счет "упрощения технологического процесса" получения (обмена) разведывательной информацией.
Запад признал очевидное количественное и качественное доминирование российской артиллерии в зоне СВО. Информационное агентство France Presse сообщило, что российские войска способны вести массированный артиллерийский огонь – "запасы снарядов у России едва ли не безграничны".
Возможности артиллеристов ВСУ, то есть ВПК стран НАТО – гораздо скромнее.
Количество артиллерийских стволов на каждый километр линии фронта также имеет значение. Российская армия до начала СВО имела в строю, по разным данным, от 500 до 800 гаубиц "Мста-С" разных модификаций.
Западный рейтинг военной мощи стран мира Global Firepower "насчитал" в России более 4270 единиц самоходной артиллерии и более 2520 РСЗО.
Напомню, кроме гаубиц "Мста-С", для противника у России есть целый "букет" самоходных артиллерийских установок: 122-мм "Гвоздика", 152-мм "Акация" и "Гиацинт", 203-мм "Пион", а также минометы 82-мм "Василек" и 240-мм "Тюльпан".
Анализ современных локальных войн и вооруженных конфликтов показывает, что наибольшее значение "на земле" имеет огневое поражение противника средствами артиллерии.
Дальность, точность и могущество артиллерийских боеприпасов позволяют достигать огневого превосходства на поле боя, уничтожать (подавлять или ослаблять) ударные средства и живую силу на передовых рубежах, разрушать инфраструктуру в ближнем тылу, изолировать второй эшелон и резервы войск противника.
Артиллерия остается "Богом войны", и многократное огневое превосходство российской артиллерии в зоне спецоперации фактически означает смертный приговор ВСУ и прокси-войскам НАТО.
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