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Гал останется без воды во вторник 4 июля

Гал останется без воды во вторник 4 июля

СУХУМ, 4 июл – Sputnik. Жители Гала останутся без воды сегодня, 4 июля, сообщает "ГалМедиа" со ссылкой на Управление городского хозяйства районной... 04.07.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 4 июл – Sputnik. Жители Гала останутся без воды сегодня, 4 июля, сообщает "ГалМедиа" со ссылкой на Управление городского хозяйства районной администрации.Временные неудобства связаны с проведением ремонтных работ на линиях центрального водовода.

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