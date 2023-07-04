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Гал останется без воды во вторник 4 июля
Гал останется без воды во вторник 4 июля
СУХУМ, 4 июл – Sputnik. Жители Гала останутся без воды сегодня, 4 июля, сообщает "ГалМедиа" со ссылкой на Управление городского хозяйства районной... 04.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-04T11:36+0300
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СУХУМ, 4 июл – Sputnik. Жители Гала останутся без воды сегодня, 4 июля, сообщает "ГалМедиа" со ссылкой на Управление городского хозяйства районной администрации.Временные неудобства связаны с проведением ремонтных работ на линиях центрального водовода.
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Гал останется без воды во вторник 4 июля
11:36 04.07.2023 (обновлено: 11:47 04.07.2023) СУХУМ, 4 июл – Sputnik.
Жители Гала останутся без воды сегодня, 4 июля, сообщает
"ГалМедиа" со ссылкой на Управление городского хозяйства районной администрации.
Подача воды прекратится в 12:00 4 июля и возобновится к 02:00 среды, 5 июля.
Временные неудобства связаны с проведением ремонтных работ на линиях центрального водовода.