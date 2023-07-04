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Главное - развитие: Максим Решетников подвел итоги визита в Абхазию
Главное - развитие: Максим Решетников подвел итоги визита в Абхазию
После встречи с президентом Абхазии Асланом Бжания министр экономического развития России Максим Решетников подвел итоги визита в республику. 04.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-04T21:30+0300
2023-07-04T21:30+0300
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В рамках поездки российская делегация осмотрела объекты, которые ремонтируются или строятся за счет Инвестпрограммы. По словам министра, в Абхазии проводятся непростые реформы, которые работают на развитие. Это дает плоды - экономика Абхазии растет и 58% бюджета республика обеспечивает самостоятельно. В дальнейшем, добавил Решетников, нужно обратить внимание на поддержку местных предпринимателей, труд которых лежит в основе экономического развития.
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Главное - развитие: Максим Решетников подвел итоги визита в Абхазию
21:30 04.07.2023 (обновлено: 22:03 04.07.2023)
После встречи с президентом Абхазии Асланом Бжания министр экономического развития России Максим Решетников подвел итоги визита в республику.
В рамках поездки российская делегация осмотрела объекты, которые ремонтируются или строятся за счет Инвестпрограммы.
По словам министра, в Абхазии проводятся непростые реформы, которые работают на развитие. Это дает плоды - экономика Абхазии растет и 58% бюджета республика обеспечивает самостоятельно.
В дальнейшем, добавил Решетников, нужно обратить внимание на поддержку местных предпринимателей, труд которых лежит в основе экономического развития.