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Главное - развитие: Максим Решетников подвел итоги визита в Абхазию

Главное - развитие: Максим Решетников подвел итоги визита в Абхазию

После встречи с президентом Абхазии Асланом Бжания министр экономического развития России Максим Решетников подвел итоги визита в республику. 04.07.2023, Sputnik Абхазия

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В рамках поездки российская делегация осмотрела объекты, которые ремонтируются или строятся за счет Инвестпрограммы. По словам министра, в Абхазии проводятся непростые реформы, которые работают на развитие. Это дает плоды - экономика Абхазии растет и 58% бюджета республика обеспечивает самостоятельно. В дальнейшем, добавил Решетников, нужно обратить внимание на поддержку местных предпринимателей, труд которых лежит в основе экономического развития.

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