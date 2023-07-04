https://sputnik-abkhazia.ru/20230704/grazhdanin-i-nachalnik-kvitsiniya-o-razvitii-mchs-abkhazii-za-17-let--1046689299.html

Гражданин и начальник: Квициния о развитии МЧС Абхазии за 17 лет

Гражданин и начальник: Квициния о развитии МЧС Абхазии за 17 лет

Глава МЧС Абхазии Лев Квициния в эфире радио Sputnik рассказал, как развивалось спасательное ведомство страны на протяжении 17 лет. 04.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-04T10:34+0300

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Гражданин и начальник: Квициния о развитии МЧС Абхазии за 17 лет Гражданин и начальник: Квициния о развитии МЧС Абхазии за 17 лет

4 июля, 17 лет назад, было образовано МЧС Абхазии. Как формировалась служба, какие специалисты сегодня составляют костяк ведомства, насколько укомплектовано оно кадрами и техникой, в эфире радио Sputnik рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния, который возглавляет ведомство все эти годы. Слушайте подкаст.

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