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Гражданин и начальник: Квициния о развитии МЧС Абхазии за 17 лет
Гражданин и начальник: Квициния о развитии МЧС Абхазии за 17 лет
Глава МЧС Абхазии Лев Квициния в эфире радио Sputnik рассказал, как развивалось спасательное ведомство страны на протяжении 17 лет. 04.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-04T10:34+0300
2023-07-04T10:34+0300
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Гражданин и начальник: Квициния о развитии МЧС Абхазии за 17 лет
Гражданин и начальник: Квициния о развитии МЧС Абхазии за 17 лет
4 июля, 17 лет назад, было образовано МЧС Абхазии. Как формировалась служба, какие специалисты сегодня составляют костяк ведомства, насколько укомплектовано оно кадрами и техникой, в эфире радио Sputnik рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния, который возглавляет ведомство все эти годы. Слушайте подкаст.
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Гражданин и начальник: Квициния о развитии МЧС Абхазии за 17 лет
10:34 04.07.2023 (обновлено: 11:01 04.07.2023)
Глава МЧС Абхазии Лев Квициния в эфире радио Sputnik рассказал, как развивалось спасательное ведомство страны на протяжении 17 лет.
4 июля, 17 лет назад, было образовано МЧС Абхазии. Как формировалась служба, какие специалисты сегодня составляют костяк ведомства, насколько укомплектовано оно кадрами и техникой, в эфире радио Sputnik рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния, который возглавляет ведомство все эти годы.
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