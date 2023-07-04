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Максим Решетников осмотрел подстанцию в поселке Бзыбь

Максим Решетников осмотрел подстанцию в поселке Бзыбь

В течение дня 4 июля российская делегации посетит объекты, построенные и восстановленные по Инвестпрограмме, в Гагрском и Гулрыпшском 04.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-04T13:08+0300

2023-07-04T13:08+0300

2023-07-04T13:08+0300

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ГАГРА, 4 июл - Sputnik, Бадри Есиава. Глава Минэкономразвития России Максим Решетников побывал на подстанции "Бзыбь" в среду, 4 июля, передает корреспондент Sputnik.Объект был реконструирован за счет Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии. На работы было выделено более 620 миллионов рублей.Глава УКС Абхазии Тимур Агрба рассказал, что мощность подстанции составляет 126 мегаватт. Технические работы уже завершены, осталось завершить ремонт здания для персонала.Решетникова ознакомили с оснащением общеподстанционного пункта управления. Министр поинтересовался тем, насколько охотно устраиваются на работу молодые специалисты. Гендиректор "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия с сожалением отметил, что молодежь в этом плане не очень активна. Решетников, в свою очередь, выразил надежду на то, что эта тенденция изменится с повышением зарплат.Главе Минэкономразвития также сообщили, что пиковая нагрузка объекта равна 140 мегаваттам. После реконструкции счет за увеличения мощностей подстанции в два раза нагрузка снизилась.Официальная церемония открытия подстанции "Бзыбь" состоится в течение полутора месяцев.

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