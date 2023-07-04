https://sputnik-abkhazia.ru/20230704/mezhevich-o-sammite-nato-v-vilnyuse-podgotovka-k-dalneyshemu-unichtozheniyu-ukrainy--1046703388.html

Межевич о саммите НАТО в Вильнюсе: подготовка к дальнейшему уничтожению Украины

Межевич о саммите НАТО в Вильнюсе: подготовка к дальнейшему уничтожению Украины

Главная задача предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе ― подготовка к дальнейшему уничтожению Украины через углубление ее конфликта с Россией, считает... 04.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-04T15:40+0300

2023-07-04T15:40+0300

2023-07-04T15:40+0300

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Эксперт оценил, пойдет ли НАТО на открытую конфронтацию с РФ и Беларусью Эксперт оценил, пойдет ли НАТО на открытую конфронтацию с РФ и Беларусью

По словам эксперта, в кулуарах киевской власти уже зреют и рассматриваются возможности компромисса, такие люди есть даже в ближнем круге Зеленского, и они будут ориентироваться на итоги встречи в Вильнюсе.По мнению Межевича, в настоящий момент НАТО вряд ли пойдет на открытую конфронтацию с Российской Федерацией и ее союзником – Республикой Беларусь.Однако не все члены НАТО обладают политическим здравомыслием. Если посмотреть на президента Польши, то складывается впечатление, что он готов стать последним президентом Польши, если посмотреть на лидеров Литвы, есть ощущение, что Литва им больше не нужна, что они готовы к самоубийству Литвы в рамках глобального конфликта.

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