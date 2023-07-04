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Министр экономразвития России Максим Решетников прибыл в Абхазию

Министр экономразвития России Максим Решетников прибыл в Абхазию

Российская делегация во главе с министром экономразвития Максимом Решетниковым посетит Гагрский и Гулрыпшский районы. 04.07.2023, Sputnik Абхазия

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ГАГРА, 4 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Министр экономразвития России Максим Решетников прибыл в Абхазию, передает корреспондент Sputnik.Принимающая сторона и гости республики осмотрят объекты, восстанавливаемые и запущенные по Инвестпрограмме в Гагрском и Гулрыпшском районах.Делегация уже посетила подстанцию и канализационные очистные сооружения в селе Алахадзы, которые находятся на стадии строительства. Решетников ознакомился с работой объектов и ходом строительства, поинтересовался тем, какие проблемы сопутствуют в выполнении задач и уточнил сроки сдачи объекта.Глава УКС Тимур Агрба рассказал, что концепция по налаживанию канализационных систем в Гагрском районе была запущена в 2019 году. Уже реализовано три этапа проекта, в рамках которых построено пять канализационных станций в Гагре на сумму 211 миллионов рублей, очистные сооружения и водонапорного коллектора. КНС в Алахадзы планируют запустить в 2024 году.Следующим объектом посещения российской делегации станет Пицунда, где в 2026 году планируют запустить гостиничный комплекс "Москва-Резорт".

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