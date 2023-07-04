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Начать с нуля: как создавалось МЧС Абхазии
Начать с нуля: как создавалось МЧС Абхазии
Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии было создано 17 лет назад – 4 июля 2006 года. 04.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-04T14:37+0300
2023-07-04T14:37+0300
2023-07-04T14:37+0300
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В передаче радио Sputnik "Гражданин и начальник" министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния рассказал, в каких условиях создавалось ведомство, в каком режиме работают спасатели и к чему стремится министерство. По словам Квициния, до создания МЧС в Абхазии в республике существовала лишь пожарная служба, которая подчинялась МВД республики, поэтому пришлось начинать с нуля. Министр отметил, что на первом этапе создания ведомства сильную финансовую помощь оказала Россия. Постепенно при МЧС появилась спасательная, горно-спасательная служба, инспекция по маломерным судам, кинологическая служба, пиротехники, саперы и, наконец, собственная медицинская служба. Подробнее о специфике работы спасателей, проблемах на суше и море, смотрите в интервью Sputnik.
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абхазия, мчс абхазии, видео, мультимедиа, видео
абхазия, мчс абхазии, видео, мультимедиа, видео
Начать с нуля: как создавалось МЧС Абхазии
Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии было создано 17 лет назад – 4 июля 2006 года.
В передаче радио Sputnik "Гражданин и начальник" министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния рассказал, в каких условиях создавалось ведомство, в каком режиме работают спасатели и к чему стремится министерство.
По словам Квициния, до создания МЧС в Абхазии в республике существовала лишь пожарная служба, которая подчинялась МВД республики, поэтому пришлось начинать с нуля.
Министр отметил, что на первом этапе создания ведомства сильную финансовую помощь оказала Россия.
Постепенно при МЧС появилась спасательная, горно-спасательная служба, инспекция по маломерным судам, кинологическая служба, пиротехники, саперы и, наконец, собственная медицинская служба.
Подробнее о специфике работы спасателей, проблемах на суше и море, смотрите в интервью Sputnik.