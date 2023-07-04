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Память погибших бойцов батальона "Горец" почтили в Абхазии

Память погибших бойцов батальона "Горец" почтили в Абхазии

4 июля 1993 года батальон "Горец" высадился на горе Ахбюк и практически сразу оказался под плотным огнем грузинских гвардейцев. Только 17 из 46 бойцов выжили в... 04.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-04T13:46+0300

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СУХУМ, 4 июл – Sputnik, Сария Кварацхелия. Память погибших бойцов батальона "Горец" почтили в Сухуме во вторник, 4 июля.По словам кавалера ордена Леона Зураба Квачахия, это одна из самых трагических дат в летописи Отечественной войны народа Абхазии."Нам очень сложно вспоминать эту дату. Мы в составе 46 человек вылетели из Гудауты на Ахбюк, по плану нас там должны были ждать наши. Но операция оказалась неудачной. Мы попали в засаду. Практически сразу мы попали под плотный огонь грузинских гвардейцев. Кто-то смог выбраться из вертолета, началась перестрелка. Когда враг получил отпор, он немного отошел. Но мы потеряли большинство своих товарищей. Это большая трагедия в истории нашей войны", – отметил Квачахия.В ходе июльской наступательной операции батальон "Горец" высадился на горе Ахбюк. Практически сразу десантники оказались под плотным огнем грузинских гвардейцев. Из 46 бойцов только 17 выжили в том бою. 29 человек погибли, пятеро из них числились пропавшими без вести.Позднее, в середине июля 1993 года, подразделение под командованием Вианора Ашба выбило противника с горы Ахбюк.4 июня 2015 года в Сухуме, в Парке Славы, состоялась траурная церемония прощания и перезахоронения останков бойцов батальона "Горец", сгоревших в вертолете.4 июля 2019 года на горе Ахбюк был открыт памятник погибшим во время Июльской наступательной операции.

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