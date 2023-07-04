https://sputnik-abkhazia.ru/20230704/takie-obstoyatelstva-cherkeziya-i-andarbua-ob-ispolnenii-zhilischnoy-programmy-v-2023-godu--1046697972.html
Такие обстоятельства: Черкезия и Андарбуа об исполнении жилищной программы в 2023 году
Такие обстоятельства: Черкезия и Андарбуа об исполнении жилищной программы в 2023 году
Об итогах жилищной программы в текущем году и выплатах по госпрограмме "Развитие демографии", в эфире радио Sputnik рассказали начальник правового отдела... 04.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-04T12:18+0300
2023-07-04T12:18+0300
2023-07-04T12:19+0300
радио
подкасты
такие обстоятельства
абхазия
жилье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/04/1046697774_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_012bb5b65c3e58cd7d7690f781903002.jpg
Такие обстоятельства: Черкезия и Андарбуа об исполнении жилищной программы в 2023 году
Такие обстоятельства: Черкезия и Андарбуа об исполнении жилищной программы в 2023 году
Работа Межведомственной исполнительно-распорядительной комиссии по реализации государственной целевой программы "Жилище 2023-2025" в текущем году завершена, сообщает сайт Кабинета министров. Подробности слушайте в подкасте.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/04/1046697774_78:0:1215:853_1920x0_80_0_0_5da0c3b3eed6669974406c0178d025f2.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, жилье, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, жилье, аудио
Такие обстоятельства: Черкезия и Андарбуа об исполнении жилищной программы в 2023 году
12:18 04.07.2023 (обновлено: 12:19 04.07.2023)
Об итогах жилищной программы в текущем году и выплатах по госпрограмме "Развитие демографии", в эфире радио Sputnik рассказали начальник правового отдела Министерства соцобеспечения Роман Черкезия и начальник отдела демографии Сабина Андарбуа.
Работа Межведомственной исполнительно-распорядительной комиссии по реализации государственной целевой программы "Жилище 2023-2025" в текущем году завершена, сообщает сайт Кабинета министров.
Подробности слушайте в подкасте
.