https://sputnik-abkhazia.ru/20230704/takie-obstoyatelstva-cherkeziya-i-andarbua-ob-ispolnenii-zhilischnoy-programmy-v-2023-godu--1046697972.html

Такие обстоятельства: Черкезия и Андарбуа об исполнении жилищной программы в 2023 году

Такие обстоятельства: Черкезия и Андарбуа об исполнении жилищной программы в 2023 году

Об итогах жилищной программы в текущем году и выплатах по госпрограмме "Развитие демографии", в эфире радио Sputnik рассказали начальник правового отдела... 04.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-04T12:18+0300

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Такие обстоятельства: Черкезия и Андарбуа об исполнении жилищной программы в 2023 году Такие обстоятельства: Черкезия и Андарбуа об исполнении жилищной программы в 2023 году

Работа Межведомственной исполнительно-распорядительной комиссии по реализации государственной целевой программы "Жилище 2023-2025" в текущем году завершена, сообщает сайт Кабинета министров. Подробности слушайте в подкасте.

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