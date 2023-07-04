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ЦИК зарегистрировал инициативную группу по проведению референдума о недоверии президенту
ЦИК зарегистрировал инициативную группу по проведению референдума о недоверии президенту
Решение о регистрации инициативной группы из 36 человек и предполагаемого вопроса на референдум было принято единогласно. 04.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-04T17:52+0300
2023-07-04T17:52+0300
2023-07-04T17:52+0300
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СУХУМ, 4 июл - Sputnik. Центральная избирательная комиссия Абхазии зарегистрировала инициативную группу по проведению референдума о недоверии президенту республики, сообщает пресс-служба комиссии.Вопрос, который вынесут на референдум, звучит так: "Считаете ли вы необходимым проведение досрочных выборов президента Республики Абхазия?".Вопрос о возможном референдуме о доверии главе государства был поставлен на пресс-конференции представителей оппозиционных сил на митинге 30 мая. Инициативная группа из 36 человек подала документы в ЦИК 27 июня.
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MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости
ЦИК зарегистрировал инициативную группу по проведению референдума о недоверии президенту
Решение о регистрации инициативной группы из 36 человек и предполагаемого вопроса на референдум было принято единогласно.
СУХУМ, 4 июл - Sputnik. Центральная избирательная комиссия Абхазии зарегистрировала инициативную группу по проведению референдума о недоверии президенту республики, сообщает пресс-служба комиссии.
Вопрос, который вынесут на референдум, звучит так: "Считаете ли вы необходимым проведение досрочных выборов президента Республики Абхазия?".
Вопрос о возможном референдуме о доверии главе государства был поставлен на пресс-конференции представителей оппозиционных сил на митинге 30 мая. Инициативная группа из 36 человек подала документы в ЦИК 27 июня.