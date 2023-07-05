https://sputnik-abkhazia.ru/20230705/ardzinba-prokommentiroval-ratifikatsiyu-soglasheniya-s-rossiey-o-dvoynom-grazhdanstve-1046735961.html
Ардзинба прокомментировал ратификацию Соглашения с Россией о двойном гражданстве
Ардзинба прокомментировал ратификацию Соглашения с Россией о двойном гражданстве
Ранее абхазская сторона выполнила все государственные процедуры для ратификации Соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства. 05.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-05T18:00+0300
2023-07-05T18:00+0300
2023-07-05T18:12+0300
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СУХУМ, 5 июл - Sputnik. Абхазия придает особое значение вступлению в силу Соглашения с Россией о двойном гражданстве, оно имеет большое значение для развития двухсторонних отношений, прокомментировал ратификацию документа глава МИД Инал Ардзинба. По словам министра, Соглашение - очередное подтверждение братских отношений и высокого уровня диалога с Россией,Он напомнил, что в ближайшее время ожидается указ Владимира Путина, который определит условия упрощенного получения гражданами Абхазии российского гражданства.Министр подчеркнул, что эта работа стала возможной благодаря поддержке президентов Абхазии и России Аслана Бжания и Владимира Путина.
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мид абхазии, россия, абхазия, политика, гражданство
мид абхазии, россия, абхазия, политика, гражданство
Ардзинба прокомментировал ратификацию Соглашения с Россией о двойном гражданстве
18:00 05.07.2023 (обновлено: 18:12 05.07.2023)
Ранее абхазская сторона выполнила все государственные процедуры для ратификации Соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства.
СУХУМ, 5 июл - Sputnik. Абхазия придает особое значение вступлению в силу Соглашения с Россией о двойном гражданстве, оно имеет большое значение для развития двухсторонних отношений, прокомментировал ратификацию документа глава МИД Инал Ардзинба.
По словам министра, Соглашение - очередное подтверждение братских отношений и высокого уровня диалога с Россией,
"Соглашение о двойном гражданстве - это свобода передвижения, социальные гарантии, решение вопросов в сфере здравоохранения, образования, вопросов безопасности, признание воинской службы", - отметил Ардзинба.
Он напомнил, что в ближайшее время ожидается указ Владимира Путина, который определит условия упрощенного получения гражданами Абхазии российского гражданства.
Министр подчеркнул, что эта работа стала возможной благодаря поддержке президентов Абхазии и России Аслана Бжания и Владимира Путина.