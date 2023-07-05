https://sputnik-abkhazia.ru/20230705/ardzinba-prokommentiroval-ratifikatsiyu-soglasheniya-s-rossiey-o-dvoynom-grazhdanstve-1046735961.html

Ардзинба прокомментировал ратификацию Соглашения с Россией о двойном гражданстве

Ардзинба прокомментировал ратификацию Соглашения с Россией о двойном гражданстве

Ранее абхазская сторона выполнила все государственные процедуры для ратификации Соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства. 05.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-05T18:00+0300

2023-07-05T18:00+0300

2023-07-05T18:12+0300

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СУХУМ, 5 июл - Sputnik. Абхазия придает особое значение вступлению в силу Соглашения с Россией о двойном гражданстве, оно имеет большое значение для развития двухсторонних отношений, прокомментировал ратификацию документа глава МИД Инал Ардзинба. По словам министра, Соглашение - очередное подтверждение братских отношений и высокого уровня диалога с Россией,Он напомнил, что в ближайшее время ожидается указ Владимира Путина, который определит условия упрощенного получения гражданами Абхазии российского гражданства.Министр подчеркнул, что эта работа стала возможной благодаря поддержке президентов Абхазии и России Аслана Бжания и Владимира Путина.

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