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Балкон пятиэтажного дома обрушился в Очамчыре
Балкон пятиэтажного дома обрушился в Очамчыре
Во время обрушения балкона никто не пострадал. Администрация Очамчыры намерена пригласить специалистов для оценки состояния всех балконов здания. 05.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-05T20:31+0300
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СУХУМ, 5 июл - Sputnik, Сария Кварацхелия. Балкон пятиэтажного дома обрушился на улице Чачба в Очамчыре во вторник 4 июля.Как рассказала корреспонденту Sputnik начальник жилуправления Астанда Ашуба, при инциденте никто не пострадал.Дом находится на балансе администрации Очамчырского района, ранее он принадлежал АЖД.По словам начальник жилуправления, нет гарантий, что остальные балконы безопасны, поэтому жильцам рекомендуют не пользоваться ими. Администрация Очамчырского района обратилась в Управление капитального строительства Абхазии с просьбой предоставить им специалиста-конструктора, который оценит состояние всего дома.“Нам нужно понимать, какая картина на сегодняшний день, чтобы понимать, как дальше действовать”, - пояснила Ашуба.В доме 60 квартир, они заселены наполовину. Это не единственный проблемный многоквартирный дом в Очамчыре. По словам Астанды Ашуба, есть здания, которые требуют неотложного капитального ремонта. Один из них - аварийный дом на улице Кортава, 34.
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Балкон пятиэтажного дома обрушился в Очамчыре

20:31 05.07.2023
© Sputnik / Акоп КущянВид на город Очамчыра
Вид на город Очамчыра - Sputnik Абхазия, 1920, 05.07.2023
© Sputnik / Акоп Кущян
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Во время обрушения балкона никто не пострадал. Администрация Очамчыры намерена пригласить специалистов для оценки состояния всех балконов здания.
СУХУМ, 5 июл - Sputnik, Сария Кварацхелия. Балкон пятиэтажного дома обрушился на улице Чачба в Очамчыре во вторник 4 июля.
Как рассказала корреспонденту Sputnik начальник жилуправления Астанда Ашуба, при инциденте никто не пострадал.
Дом находится на балансе администрации Очамчырского района, ранее он принадлежал АЖД.
“Этот дом перешел в ведение администрации в 2018 году, когда городу передавали все железнодорожные дома. Дом, в котором обрушился балкон, был построен в 80-х годах, изначально его построили не качественно. К тому же, с тех пор ни разу в доме не проводили ремонт”, - пояснила Ашуба.
По словам начальник жилуправления, нет гарантий, что остальные балконы безопасны, поэтому жильцам рекомендуют не пользоваться ими.
Администрация Очамчырского района обратилась в Управление капитального строительства Абхазии с просьбой предоставить им специалиста-конструктора, который оценит состояние всего дома.
“Нам нужно понимать, какая картина на сегодняшний день, чтобы понимать, как дальше действовать”, - пояснила Ашуба.
В доме 60 квартир, они заселены наполовину.
Это не единственный проблемный многоквартирный дом в Очамчыре. По словам Астанды Ашуба, есть здания, которые требуют неотложного капитального ремонта. Один из них - аварийный дом на улице Кортава, 34.
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