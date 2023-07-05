https://sputnik-abkhazia.ru/20230705/dorogie-gosti-delegatsiya-minekonomrazvitiya-rossii-posetil-abkhaziyu-1046725531.html

Дорогие гости: делегация Минэкономразвития России посетил Абхазию

Дорогие гости: делегация Минэкономразвития России посетил Абхазию

Делегация во главе с министром экономического развития России Максимом Решетниковым прибыла в Абхазию с рабочим визитом во вторник, 4 июля. 05.07.2023, Sputnik Абхазия

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Главу министерства экономического развития России на КПП "Псоу" встретили вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган и начальник Управления капитального строительства республики Тимур Агрба. Российская делегация осмотрела объекты, которые были построены и восстановлены за счет средств Инвестпрограммы в Гагрском и Гулрыпшском районах. В их число вошли подстанции, очистные сооружения, полигон твердых бытовых отходов. Кроме того, Решетников встретился с главой государства Асланом Бжания и посетил Пицунду, где в 2026 году планируют запустить гостиничный комплекс "Москва-Резорт".

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