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Дорогие гости: делегация Минэкономразвития России посетил Абхазию
Дорогие гости: делегация Минэкономразвития России посетил Абхазию
Делегация во главе с министром экономического развития России Максимом Решетниковым прибыла в Абхазию с рабочим визитом во вторник, 4 июля. 05.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-05T00:25+0300
2023-07-05T00:25+0300
2023-07-05T00:25+0300
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Главу министерства экономического развития России на КПП "Псоу" встретили вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган и начальник Управления капитального строительства республики Тимур Агрба. Российская делегация осмотрела объекты, которые были построены и восстановлены за счет средств Инвестпрограммы в Гагрском и Гулрыпшском районах. В их число вошли подстанции, очистные сооружения, полигон твердых бытовых отходов. Кроме того, Решетников встретился с главой государства Асланом Бжания и посетил Пицунду, где в 2026 году планируют запустить гостиничный комплекс "Москва-Резорт".
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абхазия, россия, видео, мультимедиа, видео
Дорогие гости: делегация Минэкономразвития России посетил Абхазию
Делегация во главе с министром экономического развития России Максимом Решетниковым прибыла в Абхазию с рабочим визитом во вторник, 4 июля.
Главу министерства экономического развития России на КПП "Псоу" встретили вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган и начальник Управления капитального строительства республики Тимур Агрба.
Российская делегация осмотрела объекты, которые были построены и восстановлены за счет средств Инвестпрограммы в Гагрском и Гулрыпшском районах.
В их число вошли подстанции, очистные сооружения, полигон твердых бытовых отходов. Кроме того, Решетников встретился с главой государства Асланом Бжания и посетил Пицунду, где в 2026 году планируют запустить гостиничный комплекс "Москва-Резорт".