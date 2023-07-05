https://sputnik-abkhazia.ru/20230705/intensivnoe-sotrudnichestvo-abkhaziya-i-rossiya-razvivayut-mezhparlamentskoe-vzaimodeystvie-1046726967.html

Интенсивное сотрудничество: Абхазия и Россия развивают межпарламентское взаимодействие

Интенсивное сотрудничество: Абхазия и Россия развивают межпарламентское взаимодействие

В 2022 году было проведено множество встреч на официальном уровне и в рабочем формате с коллегами из России, рассказал в интервью радио Sputnik Абхазия спикер... 05.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-05T12:20+0300

2023-07-05T12:20+0300

2023-07-05T13:45+0300

в абхазии

видео

мультимедиа

абхазия

лаша ашуба

гармонизация законодательств абхазии и россии

парламент абхазии

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Ашуба напомнил, что в ушедшем году делегация Абхазии посетила Россию, позже состоялся ответный визит депутатов Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным в республику. По итогам стороны подписали Соглашение о сотрудничестве.Он рассказал о ходе работы по гармонизации законодательств Абхазии и России. По словам Ашуба, этот процесс протекает не так активно, как хотелось бы.Спикер выразил уверенность, что тесные связи с парламентскими структурами России дадут дополнительный импульс взаимоотношениям двух стран.

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видео, мультимедиа, абхазия, лаша ашуба, гармонизация законодательств абхазии и россии, парламент абхазии, видео