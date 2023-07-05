https://sputnik-abkhazia.ru/20230705/intensivnoe-sotrudnichestvo-abkhaziya-i-rossiya-razvivayut-mezhparlamentskoe-vzaimodeystvie-1046726967.html
Интенсивное сотрудничество: Абхазия и Россия развивают межпарламентское взаимодействие
Интенсивное сотрудничество: Абхазия и Россия развивают межпарламентское взаимодействие
В 2022 году было проведено множество встреч на официальном уровне и в рабочем формате с коллегами из России, рассказал в интервью радио Sputnik Абхазия спикер... 05.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-05T12:20+0300
2023-07-05T12:20+0300
2023-07-05T13:45+0300
в абхазии
видео
мультимедиа
абхазия
лаша ашуба
гармонизация законодательств абхазии и россии
парламент абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/05/1046728589_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ae0baf18a654b674f9bff3492de29743.jpg
Ашуба напомнил, что в ушедшем году делегация Абхазии посетила Россию, позже состоялся ответный визит депутатов Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным в республику. По итогам стороны подписали Соглашение о сотрудничестве.Он рассказал о ходе работы по гармонизации законодательств Абхазии и России. По словам Ашуба, этот процесс протекает не так активно, как хотелось бы.Спикер выразил уверенность, что тесные связи с парламентскими структурами России дадут дополнительный импульс взаимоотношениям двух стран.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/05/1046728589_252:0:2983:2048_1920x0_80_0_0_1637903c7eff44624ca086cd69adf9d5.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, абхазия, лаша ашуба, гармонизация законодательств абхазии и россии, парламент абхазии, видео
видео, мультимедиа, абхазия, лаша ашуба, гармонизация законодательств абхазии и россии, парламент абхазии, видео
Интенсивное сотрудничество: Абхазия и Россия развивают межпарламентское взаимодействие
12:20 05.07.2023 (обновлено: 13:45 05.07.2023)
В 2022 году было проведено множество встреч на официальном уровне и в рабочем формате с коллегами из России, рассказал в интервью радио Sputnik Абхазия спикер Парламента Абхазии Лаша Ашуба.
Ашуба напомнил, что в ушедшем году делегация Абхазии посетила Россию, позже состоялся ответный визит депутатов Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным в республику. По итогам стороны подписали Соглашение о сотрудничестве.
Он рассказал о ходе работы по гармонизации законодательств Абхазии и России. По словам Ашуба, этот процесс протекает не так активно, как хотелось бы.
Спикер выразил уверенность, что тесные связи с парламентскими структурами России дадут дополнительный импульс взаимоотношениям двух стран.