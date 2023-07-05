Новый автомобильный мост построили в селе Кацикыт Гулрыпшского района

"Здесь были водопропускные кольца, которые недостаточно хорошо пропускали через себя воду. Во время паводка мост не пропускал через себя воду, и случались подтопления участков местных жителей. Поэтому было принято решение поставить мост с пролетом 12 метров. Другая задача – переправка большегрузных машин, которые будут перевозить ТБО на полигон", – пояснил Воробьев.