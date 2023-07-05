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Новый автомобильный мост построили в селе Кацикыт Гулрыпшского района
Новый автомобильный мост построили в селе Кацикыт Гулрыпшского района
Основными задачами были повышение водопропускной способности между опорами моста и увеличение ширины сооружения, чтобы по нему могли проехать большегрузные... 05.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-05T15:40+0300
2023-07-05T15:40+0300
2023-07-05T16:37+0300
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СУХУМ, 5 июл – Sputnik, Сария Кварацхелия. Новый автомобильный мост построили на реке Малый Кодор в селе Кацикыт Гулрыпшского района.По словам главного инженера ГП "Абхазберегозащита" Юрия Воробьева, раньше из-за плохой водопропускной способности моста происходили подтопления.Строители демонтировали старые бетонные конструкции, опору, водопропускные кольца и плиты. Была установлена новая опора на основе свай. Сами опоры сборно-монолитные.Работы начались в начале мая и завершились в середине июня. Сметная стоимость –около 10 миллионов рублей.
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абхазия, абхазия: благоустройство районов и городов, гулрыпшский район, общество
абхазия, абхазия: благоустройство районов и городов, гулрыпшский район, общество
Новый автомобильный мост построили в селе Кацикыт Гулрыпшского района
15:40 05.07.2023 (обновлено: 16:37 05.07.2023)
Основными задачами были повышение водопропускной способности между опорами моста и увеличение ширины сооружения, чтобы по нему могли проехать большегрузные машины.
СУХУМ, 5 июл – Sputnik, Сария Кварацхелия. Новый автомобильный мост построили на реке Малый Кодор в селе Кацикыт Гулрыпшского района.
По словам главного инженера ГП "Абхазберегозащита" Юрия Воробьева, раньше из-за плохой водопропускной способности моста происходили подтопления.
"Здесь были водопропускные кольца, которые недостаточно хорошо пропускали через себя воду. Во время паводка мост не пропускал через себя воду, и случались подтопления участков местных жителей. Поэтому было принято решение поставить мост с пролетом 12 метров. Другая задача – переправка большегрузных машин, которые будут перевозить ТБО на полигон", – пояснил Воробьев.
Строители демонтировали старые бетонные конструкции, опору, водопропускные кольца и плиты. Была установлена новая опора на основе свай. Сами опоры сборно-монолитные.
Работы начались в начале мая и завершились в середине июня. Сметная стоимость –около 10 миллионов рублей.